林俊傑認愛不到10天 女友七七被目擊去警局報案掀討論

歌手JJ林俊傑在去年底無預警認愛中國大陸網紅「七七」，對方的家世背景也成了討論焦點。未料，七七日前被狗仔直擊現身北京海淀區某派出所報案，畫面曝光後，再次掀起熱議，引發外界對於她報案事由的揣測。

中國狗仔「瓜田寒姐」7日在微博上傳一段影片爆料，七七和助理一起前往海淀區某派出所進行報案。雖然全身包緊緊，但招牌瀏海太有標誌性，仍被認出來。從畫面中可以看到，七七當天身穿一件黑色長羽絨，戴上黑色口罩，僅露出一雙眼睛以及整齊瀏海。而她在離開派出所後，挽著一旁助理的手，一同進到商場逛街。