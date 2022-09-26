林俊賢女兒林鈺洧奪香港小姐冠軍 過往仲有呢班星二代參選過

TVB年度盛事《2022香港小姐競選決賽》喺噚晚（25日）圓滿結束，佳麗們為求脫穎而出都喺台上努力表現自己，結果由「星二代」林鈺洧（Denice）成為冠軍，而亞軍及季軍就由許子萱及梁超怡奪得。其實過往都有唔少「星二代」參選港姐，而家就同大家重溫一下啦！

林鈺洧

今屆港姐由27歲嘅大熱林鈺洧奪得港姐后冠，呢位新鮮出爐嘅港姐冠軍係擁有四分一英國血統，爸爸就係無綫80年代小生林俊賢。身高1米76嘅Denice，遺傳晒父母嘅優良基因，擁有樣貌標緻及高挑身材，曾憑43吋長腿殺入model界，不過可惜星運平平，其後選擇轉行做售貨員。後來佢加入ViuTV參與過唔少電視及節目拍攝，例如《詭探前傳》、《對號入座》及《鬼同你上位》等等，佢喺《對號入座》嘅言論大膽、仲大爆自己性史，成功獲得網民關注，更被封為新一代「性女」。今次佢參選港姐原來不獲爸爸支持，奪冠後Denice被問有咩想同爸爸講，佢就話「好多說話想同佢講，當時問你我好無參選，你叫我唔好玩，而家攞咗冠軍，多謝。佢唔贊成我，但係而家，hello？」

關楓馨

關禮傑大女關楓馨（Fabienne）被譽為最索星二代，參選《2021年香港小姐選舉》時以大熱姿態殺入五強，可惜最後未能晉身三甲，只獲得「現場觀眾至Like佳麗奬」及「美麗掌門大獎」，不過咁樣都冇令佢放棄入娛樂圈嘅決心。加入TVB一年，佢已經獲得唔少演出機會，例如劇集《回歸》、未出街劇集《你好，我的大夫》、《再見·枕邊人》、綜藝節目《健康100錯》等等。

湯洛雯

來自演藝世家嘅「靚湯」湯洛雯 （Roxanne），叔叔是係無綫五虎湯鎮業，而爸爸就係湯鎮宗，所以喺2012年參選港姐時已經備受關注，可惜最終六強止步，只奪得「旅遊大使」獎項。雖然未能晉身三甲，不過佢極速加入劇組及成為《學是學非》嘅「是非精」，深得網民喜愛。之後，佢仲成為無綫力捧上位小花之一，演出機會不斷，上年更憑《一笑渡凡間》首次擔正做女一。

趙希洛

趙希洛（Candice）嘅媽媽係前藝員梁小玲，佢喺2007年參選港姐，最終五強止步。佢加入TVB後一直默默耕耘，多年嚟都係做配角居多，仲經常飾演癲婆角色，而且演得入型入格，因此被封為「無綫御用癲婆」，直至2019年佢終憑《金宵大廈》中憶子成狂嘅何太一角，成功低對手勇奪「最佳女配角」。

鄧上文

鄧英敏嘅囡囡鄧上文（Shermon）喺2005年參選港姐，只獲得「最上鏡小姐」。佢喺加入TVB後，佢除咗最為人熟悉嘅就係喺處境劇《高朋滿座》飾演高有情，另外佢亦喺多套劇集擔任配角，例如《ID精英》、《戀愛星求人》等等，不過佢喺2011年約滿離巢，逐漸淡出幕前。而佢喺2010年與澳洲初戀男友結婚，婚後移居澳洲並育有3子。

沈穎婷

沈穎婷（Winnie）係息影藝人李影嘅大女，佢喺2004年參選港姐，成為落選港姐後便加入TVB，可惜星途發展平平，只係憑2007年《學警出更》仲飾演學警藍詠詩而為人熟悉。Winnie喺2009年完約離巢轉投亞視，仲曾簽約英皇娛樂，可惜演藝事業未有好轉，佢以轉工為由提出解約，淡出娛樂圈。

王從希

王從希係已故知名演員王偉嘅囡囡，2003年參選港姐，當時憑驕人身材備受關注，可惜因捲入整容風波而備受爭議，最終大熱倒灶。加入娛樂圈後，佢除咗拍劇及拍電影之外，佢仲有推出寫真集。去到2016年，佢宣佈與內地公司簽約，進軍內地演藝圈。

楊寶玲

楊寶玲係粵語片的明星李雲嫦嘅女兒，1987年參選港姐，奪得冠軍及國際親善小姐獎。加入娛樂圈後，佢參與多套電視劇集及電影拍攝，例如《他來自江湖》、《蜀山奇俠》、《飛龍猛將》及《開心鬼救開心鬼》等等。去到1999年，楊寶玲選擇息影從商，更成為著名珠寶公司董事。

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