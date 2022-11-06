林俊賢逐點反擊前妻 否認要求女兒驗DNA ：請她慢慢繼續做戲

應屆港姐冠軍林鈺洧（Denice）當選後是非不絕，近日她的母親Jasmine力數當年曾兩度被前夫林俊賢暴力對待，更曾要求女兒驗DNA。

對於指控，林俊賢昨日在微博發文回應，逐點反擊前妻。他表示承認曾與前妻兩次發生衝突，寫道：「第一次受到仲（重）要攻擊然後一巴掌。（之後他備案律師） 。第二次也是經過無數次家暴我，包括精神暴力，衝到我面前用手指著我鼻哥。我忍不住用口咬了他手指 。立馬報警離開（安排好的）其實我這段回應明理嘅人都知道發生乜嘢事，都不需要我多講了。」