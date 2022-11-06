林俊賢逐點反擊前妻 否認要求女兒驗DNA ：請她慢慢繼續做戲

應屆港姐冠軍林鈺洧（Denice）當選後是非不絕，近日她的母親Jasmine力數當年曾兩度被前夫林俊賢暴力對待，更曾要求女兒驗DNA。
對於指控，林俊賢昨日在微博發文回應，逐點反擊前妻。他表示承認曾與前妻兩次發生衝突，寫道：「第一次受到仲（重）要攻擊然後一巴掌。（之後他備案律師） 。第二次也是經過無數次家暴我，包括精神暴力，衝到我面前用手指著我鼻哥。我忍不住用口咬了他手指 。立馬報警離開（安排好的）其實我這段回應明理嘅人都知道發生乜嘢事，都不需要我多講了。」
林俊賢暗示前妻無中生有
對於Jasmine聲稱推開林俊賢只是「一般女性能夠做到的動作」，他反擊說：「不止一次，之前有無數次，包括巴掌、拳打，每次開早班時凌晨四點一巴打醒我，吵架時一言不合打爛屋企所有東西，拿菜刀威脅、在車上用腳踢爛擋風玻璃等等無數次。」他坦言會忍受，因認為這是女性懷孕期間會有抑鬱症，故他嘗試理解及接受，但承認為自己都有處理不當。
至於Jasmine指林俊賢曾意圖用棒類襲擊她，林俊賢否認：「全部不實，全部廢話！咬文嚼字做她的目的，忍嗰個係我。」林俊賢表示透露二人分居後，至女兒3、4歲時，女方曾要求復合，但他不願意，自此亦沒有見面，但期間有提供生活費。他亦否認要求女兒驗DNA一事，最後林俊賢直斥Jasmine：「請她慢慢繼續做戲，假惺惺，不願置評。」