林保怡被台灣男神王大陸肉緊錫錫惹熱議　曾被瘋傳與男友海外結婚

林保怡入行快40年感情事向來低調，曾屢次被傳媒影到與男助理出雙入對，又與2005年香港先生彭冠期傳出緋聞；2024年，網上瘋傳林保怡與男友外國結婚嘅消息，林保怡於微博上載多張截圖打上「假」字發文否認婚訊，寫道：「嚴正聲明，維護良好網路環境，停止傳播假訊息。」昨日（1日），台灣男神王大陸上載除夕夜於香港睇煙花嘅片段到社交平台，與林保怡表現親密，仲肉緊地錫咗林保怡一啖，惹起網民熱議。

王大陸面紅紅飲咗酒肉緊錫林保怡

王大陸近日於香港拍攝新片《無法饒恕》，與林保怡和林家棟合作。日前藉除夕，王大陸睇煙花倒數迎接2025年；及後於社交平台分享睇煙花嘅片段，寫道：「2025年第一條視頻！祝大家新年快樂！」從影片看到，王大陸面紅紅似飲咗酒，又裝作用口食煙花，表現興奮，笑得非常燦爛，仲拉埋林保怡入鏡，向鏡頭比V字手勢，王大陸仲突然將手搭到林保怡膊頭，並肉緊錫咗林保怡塊面一啖，林保怡即時張開口，表現得有啲驚訝同唔好意思。對於呢一吻，網民紛紛討論二人關係：「恭喜這對新人終於在2025年官宣」、「哥，求求了別吃林保怡」、「恭喜恭喜，好好對林保怡」、「在一起了？」、「哇！居然跟保怡在一起跨年」、「你怎麼可以錫他？」、「快來看啊，林保怡和王大陸在一起了」等等，不過有網民就指王大陸只係太興奮：「大陸可太直了，他只是愛親人」。