林保怡陳山聰超期待再合作 爆陳自瑤拍《刑偵12》超緊張一頁劇本都狂咪

林保怡與陳山聰昨日(19日)出席「77工作室」春茗暨慶功宴，山聰早前爆跟林保怡拍《隨時候命》時，被對方掉劇本。二人再碰頭時，非常開心，坦言他們已經合作過很多次，更一齊還原當年的事發經過。

先同對手熟咗先掟

山聰說︰「嗰時一路拍住，我仲係好新，好緊張，但保怡佢係前一晚睇晒，去到現場完全唔使睇劇本，淨係睇下呢一場拍咩。佢見到我係個停機坪到死咪死咪(劇本)。」保怡續說︰「大部份都係真正飛機師俾嘅英文，我都有記，只係relax啲！」他更笑言應該要將「掉劇本」傳承下去，並表示要先跟劇中演員熟絡，才可以掉對方劇本。

陳山聰當年好怕林保怡

山聰表示認同，他說︰「新人好緊張，我都有同佢哋講，要消化好，放鬆最緊張！」林保怡期待再跟山聰合作，相信大家已經熟習劇本，可以拍攝時不用劇本，會更易投入，相信火花會更好。山聰更大爆林保怡拍劇從不化妝，只得面油紙。

山聰又提到當年是新人，要夥拍林保怡等前輩感到害怕，而保怡就表示過去跟不同演員合作時，大家都好怕他。他說︰「好多視帝嗰陣都好驚我，搞到NG晒，返屋企之後都問點解佢哋咁驚我，所以我有改進，依家一入電視城就笑笑口講早晨。」