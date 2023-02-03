林凱恩疑被TVB雪藏慘變茄喱啡 懶理傳聞孖郭嘉文日本旅行

林凱恩（Iris）憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》Bonnie一角彈起，本來係上位小花之一，但有傳林凱恩扭計唔續約，因而被調去主持《流行都市》。林凱恩表示未咁快約滿，宜家與TVB傾談合約中；雖然林凱恩有份出演早前播映嘅古裝賀歲喜劇《黃金萬両》，但有眼利網民發現劇中老公和兒子都有名字，唯獨林凱恩連角色名都無，僅以「安妻」交代角色，慘變茄喱啡。

對於疑似被冷落，林凱恩一於懶理，仲好好心情咁與好姊妹「千億女友」郭嘉文飛到日本東京，更PO出IG限時動態大曬靚樣及東京美食，寫道：「寶寶說大病初癒要好好對自己。」林凱恩與郭嘉文於2015年參選香港小姐競選而認識，繼而成為閨蜜；2019年李澤楷帶同郭嘉文現身馬場時，林凱恩亦陪伴左右。林凱恩當年於港姐競選中勇奪「友誼小姐」入行，清純形象成功入屋，2020年出演《降魔的2.0》孕婦Ling一角，被大讚演技大躍進，令唔少觀眾都睇好林凱恩。林凱恩曾被流出穿著低胸裝嘅「豔照」，佢承認自己係相中人，指當時只係貪玩，輯相已經係性感底線；其後，林凱恩嘅室內設計師哥哥林祥晉又被網民公開追債，是非一波接一波。

林凱恩

林凱恩IG

林凱恩IG Story

郭嘉文 & 林凱恩

郭嘉文IG

林凱恩

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林凱恩

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林凱恩

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林凱恩

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原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載