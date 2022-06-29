林利發文回應婚變：望太太息怒 老婆Erin：人心易變

55歲林利與年輕14歲的台灣太太陳貞均(Erin)，結婚3年屢有磨擦，近日更鬧婚變，女方日前上傳影片公開指林利騙吃騙住，其後刪除，林利則向台灣傳媒指Erin酗酒，直指夫妻「已經沒有愛，何來性」，他已搬到酒店暫住，夫妻冷戰分居。
盡了力 盼開心的走下去
林利向傳媒表示，Erin經常飲醉酒吵鬧，單計他搬到台灣居住的7個月，已先後5、6次離家出走。今日(29日)凌晨4時許，林利在社交平台上載酒店照片，發文望太太平息怒氣，「我已經盡力了，回頭是我的生活，感恩媽媽給能量，看清楚，當然對老的時間表越來越近，千手觀音，我最後的壯年10年，沒有任何喜怒哀樂，只要讓自己開心的走下去，跟我以前的生活方式是一樣不會改變，感性之後也被感性落寞晚安，希望太太息怒，我會盡力把所有要的情緒放下給妳。」不過他在留言處向好友王美蘭表示，「我只是想說王美蘭3年前的話都變成事實了。」似是有所暗示，而王美蘭亦回應：「我也曾經說過沒有人能強迫你做你不願意做的事，隨心而行！」
而Erin則在林利發文約一小時後，連環出po，首先她表示：「好聚好散，願一切順心，祝福⋯⋯謝謝你，我什麼都不要，你不必履行任何承諾了，我真的很累了。」接著她轉載短片並留言：「當你看懂一個人的時候，你會感動；當你看透一個人的時候，你會失望。當你看透了人和事，你就學會了對人不要太好，你就懂得了人心易變，你就明白了靠自己最心安。」繼而再轉載「看清一個男人最好的方式：談錢」的短片，寫道，「《好文分享》看了就懂！真的；《好文分享》看了就懂！真的；《好文分享》看了就懂！真的。」重要的話要講三次，Erin似是借文章控訴林利。