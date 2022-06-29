林利發文回應婚變：望太太息怒 老婆Erin：人心易變

55歲林利與年輕14歲的台灣太太陳貞均(Erin)，結婚3年屢有磨擦，近日更鬧婚變，女方日前上傳影片公開指林利騙吃騙住，其後刪除，林利則向台灣傳媒指Erin酗酒，直指夫妻「已經沒有愛，何來性」，他已搬到酒店暫住，夫妻冷戰分居。

盡了力 盼開心的走下去

林利向傳媒表示，Erin經常飲醉酒吵鬧，單計他搬到台灣居住的7個月，已先後5、6次離家出走。今日(29日)凌晨4時許，林利在社交平台上載酒店照片，發文望太太平息怒氣，「我已經盡力了，回頭是我的生活，感恩媽媽給能量，看清楚，當然對老的時間表越來越近，千手觀音，我最後的壯年10年，沒有任何喜怒哀樂，只要讓自己開心的走下去，跟我以前的生活方式是一樣不會改變，感性之後也被感性落寞晚安，希望太太息怒，我會盡力把所有要的情緒放下給妳。」不過他在留言處向好友王美蘭表示，「我只是想說王美蘭3年前的話都變成事實了。」似是有所暗示，而王美蘭亦回應：「我也曾經說過沒有人能強迫你做你不願意做的事，隨心而行！」