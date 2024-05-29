林嘉欣任奧比斯光明大使首度踏足蒙古 探訪眼疾小孩感觸落淚

影后林嘉欣向來身體力行支持慈善，今年更成為奧比斯光明大使，於4月時親自踏足蒙古，走訪當地蒙古包、兒童醫院甚至偏遠學校。初到蒙古，嘉欣指旅程刷新了她對蒙古的認知，雖然當地風光明媚，但今次到訪才知道猛烈的陽光、冬天的大雪令當地人民的眼睛蒙上更高的眼疾風險，不少孩子亦因此患上先天性眼疾，失去學習機會；加上遊牧民族的文化，令他們更難獲得醫治。

旅程中嘉欣到訪當地兒童醫院，當見到未足月的嬰兒剛完成眼睛手術，身為兩孩之母的嘉欣瞬即母愛爆棚，抱起輕巧的BB，細心呵護。嘉欣在醫院探訪一位患有先天性白內障的小女孩Marla，愛美的Marla特別換上裙子迎接嘉欣，更親手為嘉欣紮辮，非常溫馨。嘉欣更有機會目睹手術過程，首次近距離觀看眼科手術，嘉欣指血腥畫面「有點驚」，但很高興孩子能重新擁有一雙健康的眼睛，為一整個家庭帶來看得見的希望。在與Marla媽媽傾談時，雖然言語不通，但作為母親的嘉欣深深感受到媽媽照顧孩子的壓力，不禁熱淚滿眶，伸手安慰彼此。手術後嘉欣再次探訪小女孩，她亦非常貼心從香港遠道帶來小禮物送給女孩，留下紀念。