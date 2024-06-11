林嘉欣同學因過胖引起心臟問題離世 預告年底回歸拍攝

林嘉欣早前拍攝廣告宣傳片，宣傳片旨在提高大眾對肥胖症的認知和關注。廣告中，她的對手是白雪雪、肥嘟嘟但確診了肥胖症的「表弟」，由於「表弟」是以CG動畫製作，故拍攝當日，導演特意安排真人穿上1比1服飾，神還原「表弟」與嘉欣對戲。期間，她憶起讀書時期一位患有肥胖症的好友，最後該摯友因心臟問題離世，嘉欣深感惋惜外，亦呼籲肥胖症患者及早諮詢專業人士意見。

嘉欣憶起高中時期的一位同學，她說：「佢屋企三兄弟姊妹得佢有肥胖症，十幾歲已經200幾磅，個個月都要去磅重。佢坐我隔離，會成日問我有冇散紙，我有就畀佢。但原來佢屋企人唔會畀錢佢，因為驚佢買零食，仲會自製飯盒畀佢。後來我發現好似好心做壞事，之後佢每次問我，我都會話『唔好意思，我冇散紙呀』」。

嘉欣後來出席舊生聚會時，從校長口中得知對方離世的消息。她說：「校長同我講佢過咗21歲生日就走咗，因為肥胖症引起咗好多身體嘅狀況，Heart Condition唔好，知道咗之後好心痛。」她還透露對方唱歌很好聽，對於好友的離世感到非常惋惜。嘉欣說：「同學呢個經歷令我明白到，如果你有肥胖症，係可以諮詢好多專業人士意見，監察住肥胖嘅狀態，呢個好關鍵，為咗健康嘅生活。」