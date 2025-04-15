林嘉欣憶起參演張國榮遺作《異度空間》勁傷感：冇辦法再睇返

林嘉欣今日（15日）出席「法國五月藝術節與法國五月美食薈2025新聞發佈會」。林嘉欣正在忙於拍攝新劇《THE SEASON》演億萬富豪太太和全英語對白，她接受訪問表示：「其實我係未演過呢種類型嘅角色，其實我最驚係跳舞唱歌，可能到時候就拜託Anson Lo要好好地教我，我驚佢會好炆憎。」她透露自己的女兒非常熱愛跳舞。

憶起參演張國榮遺作《異度空間》勁傷感 提到張國榮逝世22年，曾與對方合作拍攝電影《異度空間》，她直言：「我自己基本上都冇辦法再睇返，咁多年嚟都冇辦法再睇返，可能太傷感，但係原來已經22年，好似唔係好耐嘅事情，我覺得嗰陣時好彩記錄咗好多佢嘅訪問，咁就好似唔係離開咗我哋咁耐。」講到與張國榮生前最難忘的互動，她說：「佢問我鍾意做啲咩？我就同佢講我鍾意做戲。佢問我唔想唱歌？我話唔唱歌，佢就讚我good girl，佢覺得如果你最喜歡有興趣嘅係乜嘢，就繼續去朝着目標去做，嗰陣時我啱啱出道，嗰陣時會有好多聲音說服我去做唔同嘅嘢，咁佢就好鼓勵我去拍戲。」

自爆 片酬未達到古天樂等級 至於較早前古天樂感慨電影市道低迷，鼓勵同行減片酬，她說：「我不嬲都未去到古天樂嗰個片酬，我真係同古天樂爭好遠。」講到會否考慮零片酬去力撐香港電影業，她表示：「我覺得對一個比較上有經驗嘅演員嚟講，已經唔係零片酬嘅事情，反而係有冇得發揮或者幫唔幫到手？我覺得自己不嬲都唔係一個好難傾嘅演員，肯願意去嘗試唔同嘅嘢，我係好open 㗎！」