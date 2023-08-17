林嘉欣離婚後工作多多 赴首爾拍廣告再搞陶藝展

林嘉欣早前宣布與導演袁劍偉離婚，事件震驚不少人，然而嘉欣非常平靜，除了忙於搞藝術展，又帶兩個女到加拿大度假，早前又到韓國首爾拍廣告，行程非常忙碌，過得充實。今次是嘉欣首次到首爾拍攝廣告，更獲工作人員送上有名的牛角包蛋糕，令她非常驚喜。

品牌負責人得知嘉欣生日將至，特意驅車一小時前往首爾超人氣餅店購買牛角包蛋糕，為她送上驚喜。拍攝到了尾聲，背景音樂突然轉成韓文生日歌，聽著工作人員唱起韓文，嘉欣起初還有點惘然，直到蛋糕送到面前才肯定是為她預祝生日，嘉欣直言這是首次有人送韓式蛋糕為她唱韓文生日歌，感覺十分窩心。牛角包及咖啡是嘉欣每天不可缺的食糧，所以非常美味的牛角包蛋糕正合她心意。