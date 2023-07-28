林嘉欣離婚｜傳與袁劍偉因金錢糾紛及管教女兒方式惹爭拗　三母女現已返加拿大

林嘉欣（左）及袁劍偉（右）對上一次齊齊現身，已經係去年到葛民輝嘅展覽參觀

尋日有報道率先爆料，指林嘉欣同袁劍偉因為金錢糾紛及管教女兒方式等問題，經常發生摩擦。報道又指嘉欣已經帶2個女Kayla同Sofia返加拿大，並會喺當地升學。而嘉欣尋日喺IG STORY分享生活照，寫道「在這裏沒有阿姨幫忙打點覺得很好，在這裏有的是時間，孩子可以看到你打掃、洗衣服、買菜煮飯、弄Lunchbox，車出車入，所有平凡生活裏瑣碎有趣的事情。感恩」，似乎暗示已在另一個地方生活。

在經過十二年的婚姻生活後，我們無奈地認定我們的婚姻關係已經走到了盡頭。我們做出這個決定並非輕率，我們曾共同努力去面對這個變化。然而，我們過去、現在，並且將來永遠都是一個家庭。我們首要的身份是父母，照顧兩個正在茁壯成長的孩子。我們的孩子是我們的首要和最重要之務，我們將繼續共同合作來撫養他們。對於彼此的未來，我們真摯地希望一切都好。 我們請求尊重我們及孩子在這個困難時期的空間和隱私。最後，我們還要感謝我們的家人和朋友們的支持，以及他們回報的愛。 Karena & Steve

林嘉欣同結婚12年嘅導演袁劍偉，深夜發文承認已經分開。內文如下 －

與MIRROR經理人花姐相熟

林嘉欣同袁劍偉2008年交往，2年後林嘉欣未婚懷孕，二人飛往加拿大註冊結婚，現時二人育有2名女兒。現為廣告及電影導演嘅袁劍偉，90年代加入TVB做助導，後來升為導演，主要參與音樂節目製作，因此與同為TVB音樂組出身嘅MIRROR經理人花姐相熟。

袁劍偉後來轉做廣告導演，2014年首次跨界為電影《暗色天堂》執導，搵到太太林嘉欣同《男人四十》嘅拍檔張學友主演。袁劍偉近期忙於處理由MIRROR嘅盧瀚霆(Anson Lo）、呂爵安(Edan)及張繼聰主演嘅電影《盜月者》後期工作。

今年3月執導MV涉嫌抄襲

今年3月，袁劍偉為梁詠琪新歌《停一停．心呼吸》MV執導，但推出無耐就被本地藝術創作團隊CHLOEOGRAPHY PROJECT 喺facebook發文指控涉嫌抄襲佢地嘅流動舞蹈劇場作品。後來MV需要下架，而袁劍偉喺被揭發2周後正式向傳媒發出書面回應，強調絕對無參考任何相關作品，但承認有睇過相關照片。而CHLOEOGRAPHY PROJECT 就不滿袁劍偉嘅解釋，拒絕和解。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈