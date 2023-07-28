林嘉欣離婚｜老公袁劍偉年初涉抄襲風波 曾兩度夫妻檔合作拍電影

林嘉欣與袁劍偉今日驚爆離婚，林嘉欣於凌晨透過IG與丈年聯合發文，宣布與袁劍偉結束12年婚姻。兩夫妻是圈中恩愛夫妻，不時在社交網站互動放閃，消息令人震驚。林嘉欣經理人回應傳媒指，現年44歲的林嘉欣與兩名女兒Kayla及Sofie現身在加拿大探外婆，望傳媒給予空間，讓孩子重過平常生活。對於是否涉及金錢糾紛或性格不合致離婚，則表示沒補充。袁劍偉比林嘉欣年長13年，憑才華吸引林嘉欣。兩夫妻曾先後夫妻檔合作拍《暗色天堂》和《死因無可疑》，惟年初袁劍偉被指涉嫌公然抄襲，形象大受影響。

曾揹「小三」之名 外貌甜美的林嘉欣於16歲出道時已一鳴驚人，憑《男人四十》連奪金像獎及金馬獎上的最佳新演員獎及最佳女配角獎；2015年憑《百日告別》獲封金馬影項。他曾擔任《勁歌金曲》助導，後來躍升為導演，離開電視台後主力拍攝歌曲MV和廣告片。袁劍偉曾有一段婚姻，2008年與林嘉欣拍拖，當時女方曾被罵搶人老公做「小三」，但袁劍偉澄清早於2006年與前妻分居並已辦妥離婚手續。2010年林嘉欣未婚懷孕，一度宣稱離開娛樂圈，兩人在加拿大註冊結婚，育有兩名女兒。

夫妻檔合作有利 弊 兩人結婚後4年後，袁劍偉首次執導電影《暗色天堂》，找來林嘉欣和張學友擔任男女主角，亦是首次夫妻檔一導一演合作。4年後，兩人在《死因無可疑》再度夫妻檔上陣，擔任女主角的林嘉欣特地為角色增肥、化老妝並以真白髮示人。兩人不時接受傳媒訪問，大方談及夫妻檔合作的利弊，好處是早有默契，可以探入討論，但亦會不時互相挑機，袁導曾為引老婆入戲而刻意激嬲對方。