林嘉欣首挑戰SM玩膠袋皮帶鎖鏈 嬲爆男對手鋼條身材太正

由林嘉欣、劉俊謙及朱栢康首度合作演出《失衡凶間之罪與殺》的單元故事《闇室》，一向形象健康的靚媽嘉欣，繼《救命》、《怪物》等經典驚慄片後，相隔多年再參與驚慄片，首度在大銀幕上玩SM，膠袋、皮帶、鎖鏈、頸箍應有盡有，還與男演員Kelvin床上肉搏，展示影后級演技。

鏡頭前，林嘉欣目露凶光，鏡頭外，她與赤膊上陣的Kelvin有說有笑，看到對手一身鋼條肌肉，嘉欣作嬲爆狀，半說笑道：「我要殺死你，你身材好過我咁多，好嬲呀！」。