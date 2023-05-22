林嘉欣首挑戰SM玩膠袋皮帶鎖鏈 嬲爆男對手鋼條身材太正

由林嘉欣、劉俊謙及朱栢康首度合作演出《失衡凶間之罪與殺》的單元故事《闇室》，一向形象健康的靚媽嘉欣，繼《救命》、《怪物》等經典驚慄片後，相隔多年再參與驚慄片，首度在大銀幕上玩SM，膠袋、皮帶、鎖鏈、頸箍應有盡有，還與男演員Kelvin床上肉搏，展示影后級演技。
鏡頭前，林嘉欣目露凶光，鏡頭外，她與赤膊上陣的Kelvin有說有笑，看到對手一身鋼條肌肉，嘉欣作嬲爆狀，半說笑道：「我要殺死你，你身材好過我咁多，好嬲呀！」。
用真力 好緊張
首日開工，林嘉欣便與男伴Kelvin拍SM床戲，不單用膠袋笠住Kelvin的頭部，更將對方的頸箍駁上鎖鏈連接著床架，保證Kelvin動彈不得。之後嘉欣用力勒緊Kelvin頸上的皮帶，似要將對方置於死地，只見Kelvin不斷掙扎喘氣求饒，狀甚痛苦。嘉欣坦言第一次拍SM戲好緊張，說：「我第一次拍SM場面，好緊張，我好擔心Kelvin，佢對手同頸都綁住皮帶，個頭就笠膠袋，呢啲戲我一定要真用力，先至會似，皮帶鬆就唔好睇。所以必須非常準確，盡量唔好有NG，對手會好辛苦，最好一Take過。」每次導演嗌Cut，嘉欣都立即幫忙為對方鬆綁，又不停問候他狀況，嘉欣說：「大家都明白拍戲會辛苦，但安全最重要！」
穿梭真實與虛幻之間
《闇室》由在黃千殷執導，故事講述牙科護士心瑤(林嘉欣 飾)在一次街頭事端中與型男大廚廚師國軒(劉俊謙 飾)成為朋友，朱栢康則演喜歡心瑤的鹹濕牙醫Steve。戲中角色各有不同外在和內在人格，雖然故事圍繞「一宗」命案，但卻有多場謀殺戲份，有真實亦有角色的自行幻想，帶領觀眾穿梭真實與虛幻之間。林嘉欣在《誰是真英雄》製作花絮中，被問到片中的劉俊謙不惜使用暴力手段去保護她，能否成為嘉欣心目中的英雄？嘉欣表示：「英雄真係好睇觀點，如果其他女性遭遇到心瑤嘅經歷，一定覺得會國軒係英雄。但係如果問一個小朋友，佢會話咁樣係唔啱，咁樣傷害人。所以睇吓由咩觀點、邊個人嘅角度出發。」