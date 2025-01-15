林嘉欣5月舉行陶藝展 拍《女兒的女兒》更著重同囡囡溝通

林嘉欣近日獲日本護膚品牌邀請擔任新一輯廣告主角，她分享與品牌合作的感受 : 「能夠於2025年的第一個工作是和自己心愛品牌合作，我感到十分高興！我是品牌多年來的忠實用家，覺得品牌追求極緻、不斷進步的理念和自己的目標很相似。」

全新宣傳片段以「一夜之間，煥然再生」為主題， Karena身穿一襲黑色閃耀碎鑽的連身長裙，舉手投足間展現出自信與優雅。向來Karena工作認真、追求完美，於是次拍攝亦充分貫徹。當日拍攝期間Karena不斷重溫每個錄影片段，務求呈現最完美的畫面。 問及新一年如何有效從內到外不斷提升及進步，Karena回應：「我深信每一個夜晚都是提升自我的機會，釋放每日的情緒，為自己注入新的能量，以迎接新一天來臨。我會把晚間視為超越極緻的起點，努力養膚，同時繼續保持想做就去做的心態，以passion去做每一件事，才能散發出由內而外的光芒。」

Karena 工作認真、追求完美，當日拍攝期間Karena不斷重溫每個錄影片段，務求呈現最完美的畫面。

Karena於鏡頭前及出席公開活動都時刻散發自身光芒，她大方分享肌膚維持最佳狀態的秘密在於晚間護膚。她深信晚間是肌膚最好的修復時期，除了睡眠充足外，塗抹高效護膚品是改善膚質的重要秘訣。 她說︰「我經常要切換三個角色，媽媽、演員及陶藝家，需要高效護膚品幫我節省護膚程序以應付忙錄生活。現為冬季乾燥時期，肌膚變得繃緊，塗抹藴含高效滋潤成份的面霜可以讓肌膚長效保濕，重現脹卜卜肌膚。日間化妝一整天肌膚也不會出現乾紋，更為底妝帶來自然光澤感。」Karena更分享獨家用法：「我首先會將面霜放於掌心搓熱，然後輕輕塗抹於臉上，讓面霜快速滲透至肌膚底層。」

近期最新電影作品《女兒的女兒》大獲好評兼入圍5項金馬大獎提名，Karena 表示：「在拍攝過程百感交集，不論作為母親或女兒的角色，都不是一件容易的事。我深切體會到母親的一個抉擇會影響子女的一生。所以我自己會經常與女兒坦誠溝通及相處，互相尊重，讓女兒追尋自己的生命道路。」 Karena 多年來於演藝及藝術創作上不斷突破自己，問到她未來的新嘗試，Karena回應：「相信一切是最好的安排。未來我希望嘗試參演真人真事的故事或者自傳角色的作品，做大量的資料搜集，用身心感受及揣摩角色背後的真實情感，可以於電影中彰顯感染力。」作為陶藝家的Karena同時透露將於5月與著名畫家及音樂家合作舉行大型陶藝展，用第二感觀立體地欣賞陶藝的美態，追求極緻，在作品裡投入豐沛的能量，讓大家感受背後的內心世界。