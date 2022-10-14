林夏薇被翻舊照指容貌升級連下巴都變尖 與出道眼細鼻圓唔同樣？

林夏薇憑《七公主》顧語嫣一角於今年初舉行嘅《萬千星輝頒獎典禮2021》首封視后，大批網民不滿其結果，指大熱候選人鍾嘉欣演技更佳，不過仍有觀眾讚賞其演技。林夏薇入行至今屢被傳整容，近日更被指與出道眼細鼻圓唔同樣？

不時曬現時與童年對比照

林夏薇2011年加入TVB，曾參演《衝線》、《天眼》、《乘勝狙擊》、《十二傳說》等劇集，憑精湛演技大受好評，擺脫「林峰堂妹」嘅稱號。有網民就提及林夏薇外入行初期與現時對比，表示以前嘅林夏薇鼻頭好大，擁有小眼睛，但近年五官輪廓疑升級，不但鼻頭收窄、眼角變大，就連下巴都越來越尖，被質疑曾進行微調。不過，林夏薇不時於社交平台大方展露素顏，教授護膚清潔方法，及分享自製蕃茄檸檬汁嘅食譜，又試過大曬現時與童年時期嘅對比照。

然而，林夏薇所分享嘅照片意外曝光豪宅內部，不但觀賞到維港無敵海景，亦具有健身室、舞蹈室及泳池；據悉，豪宅市值約15億。除此之外，又係演員又係餐廳老闆嘅林夏薇平日Hermès手袋及勞力士Rolex手錶不離手，擁有近百萬嘅Hermès Blanc Himalayan Birkin Himalaya手袋，仲唔介意出動私伙手袋拍劇，而其中一款勞力士Rolex MAD Paris黑魂Sea-Dweller版本入手價就已約30萬，絕非常人負擔得起。

《七公主》劇照

《萬千星輝頒獎典禮2021》截圖

《逆天奇案》劇照

《十二傳說》劇照

TVB

《逆緣》劇照

TVB

《結.分@謊情式》（網上圖片）

《結.分@謊情式》（網上圖片）

林夏薇

林夏薇IG

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原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載