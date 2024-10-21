林夏薇谷出湯碗胸sell自家品牌 《黑色月光》演出大獲好評

林夏薇有份演出的《黑色月光》正在大陸熱播，劇集將於10月28日在香港播出。日前林夏薇搵來劇中兩位拍檔楊茜堯及馬志威拍了多張硬照，並配上她創立的品牌Flourishan鑽飾。昨日她再上載多張照片，見到她真空上陣，谷出湯碗胸，同樣配上自家品牌的鑽飾，造型性感之餘，亦同時令人想起她在《黑色月光》的角色。

演反派獲好評 林夏薇在《黑色月光》中演反派，角色由忍辱負重，惹人憐愛，到漸漸黑化，跋扈囂張，演技層次逐漸變化，令網民觀眾大叫驚喜，加上其妝容及穿搭配合，社交平台小紅書、抖音上如洗板式討論，獲一致好評。不少網民留言，大讚林夏薇身型、在劇中穿搭及配飾非常吸睛，未知林夏薇是否回饋一眾網民 ，她 在社交平台近日不時大派福利，上載多張自己品牌Flourishan 鑽飾的宣傳相片，展示其秋冬系列作品，既高貴又性感，她更寫上：「自己品牌自己上陣。」認真賣力。

鑽石演戲有相同之處 林夏薇留言表示喜歡鑽石同演戲，認為兩者更有相同之處，她說：「鑽石透過不同形狀跟元素，展現出不同風格美，多樣性的美麗需要通過不同元素和諧結合，才能散發出獨一無二的氣質。正如一齣精彩的劇集，要有著不同特質演員、優質劇本及團隊拼合出來，互有攻守，和諧並巧妙地連接，才會成爲出色作品，當中最最最重要，還是要觸動人心。」既為劇集《黑色月光》 宣傳，又能展現自己生意，而眼利的網民更發現薇薇在劇中不時以其品牌的鑽飾配搭多套靚衫，打造出戲裡的貴氣角色。 點看更多《黑色月光》與鑽飾硬照︰