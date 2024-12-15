林夏薇鑽石店開張 圈中多對夫妻到場林峯係VIP

林夏薇最近在劇集《黑色月光》演技備受讚賞，早前她預告忙完宣傳之後，便會投入新店開張事宜。今日她在尖沙咀主持其培育鑽石珠寶品牌Flourishan實體店開幕儀式，圈中不少好友到賀，當中不乏一對對夫妻，包括有譚俊彥夫婦、陳展鵬夫婦、洪永城夫婦，當然不少得她的堂哥林峯與太太張馨月。至於有拖拍的方力申就未有帶同女友現身，陳山聰就帶埋囝囝支持薇薇。

林夏薇的鑽石店開幕便迎來好消息，不但簽署了6,000萬港元合約，同時宣佈已與菲律賓、印度、迪拜及沙特阿拉伯簽署獨家分銷協議，並正與台灣、越南、柬埔寨、新加坡、馬來西亞、加拿大、美國、新西蘭及澳洲等市場洽談合作。此外，品牌還與由周生生集團運營的領軍企業The Future Rocks達成策略性合作夥伴關係，難怪林夏薇也大表興奮：「這對於一個新品牌來說是令人振奮的成果，充分展示了我們的合作夥伴及投資者對我們結合卓越設計與可持續實踐使命的信任。」

薇薇又自爆從小已與鑽石結下不解緣，她認為鑽石不單代表永恆，更是一種帶有神奇魅力的物體，戴在不同人身上，會散發出不同特質。薇薇回憶小時曾偷偷戴媽媽的鑽飾，而長大後，她亦將拍戲賺回來的「第一桶金」買鑽石送贈母親。她又指林峯非常支持她的鑽石生意，實體店未有之前，他已經不停幫襯，指林峯、張馨月兩位都是她頭十名的VIP。

她非常感激老公莫贊生一直支持她創業，自己花了5年時間去籌備，投資了8位數字，很感謝家人的支持和包容。她稱老公不但是生意上的好夥伴外，也是她的導師，教她很多生意上的事情。