林夏薇騷美腿香肩拍廣告 自爆中學已被封「美容達人」

「視后」林夏薇日前以代言人身份為逆齡保健產品拍攝廣告，身穿白色低胸大露背裝，勁晒香肩之餘，亦展露白滑美腿，性感貴氣盡現。已為人妻的林夏薇，少女味十足，難怪獲廣告商青睞。

其實林夏薇向來對保養甚有心得，早於中學時期已開始專注研究護膚及養生，當年更被同學封為「美容達人」，薇薇表示：「中學時期已意識到保養，但由於讀書時期冇錢，所以用好多天然物料：黃瓜、牛奶、雞蛋等護膚，仲會睇好多書研製面膜，身邊同學都封我做『美容達人』，因為我會以最低成本同最天然成分作保養。」