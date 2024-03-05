林奕匡上《高山低谷》10周年 上The First Take前在家狂彩排

林奕匡上The First Take唱《高山低谷》。

林奕匡(Phil)的《高山低谷》推出10周年，早前應邀參與日本著名音樂頻道The First Take（TFT）錄音演出，演繹了全新編曲的《高山低谷》。Phil昨晚更與歌曲監製Edward Chan，以及作詞的陳詠謙開Live，談及參與TFT的感受，以及即將為人父的心情。 Phil是繼陳柏宇及MIRROR後，第3個歌手單位成為香港代表，參與The First Take錄音，他為此作出了周詳的準備，他道：「我哋重新度過首歌嘅編排，同埋唱法都唔同咗，會諗下受眾係邊個，唔想一模一樣嘅感覺去唱，因為都事隔十年，自己嘅人生同經驗會令自己有唔同感受。我都有練習多啲，仲特登買咗喺正式錄音時會用到嘅Headphone喺屋企練習，又會睇下唔同嘅表演者喺TFT佢會點唱，台風係點，又研究下鏡頭擺位，自己喺屋企事先預演一次，希望可以減低緊張程度。」

進入錄音室時，Phil還是免不了緊張，他道：「進入錄音室嘅時候，緊張一定有，但估唔到原來大家平時見到個畫面好似只有自己一個人喺度，但入到去其實鏡頭後有最少接近30人喺度做準備，所以有啲意想不到，不過到正式錄音時，大家就會全部離場。」 從錄影片段可見到Phil初時以一貫的微笑表示：「Okay I’m Ready!」然後他便完全陶醉於音樂之中，中段唱到肉緊之時更緊握拳頭呢！錄音過後，Phil也即是鬆一口氣，他道：「當下第一時間諗到『Oh My God! 錄完喇！』因為籌備期間練習幾多次都好，正式嘅時候係有好多Pressure，但完成嗰一下成個人即刻放鬆，可以真係Enjoy The Moment多啲，我仲同每個同事都擁抱，哈！」

《高山低谷》能登上TFT，Phil坦言這是莫大的榮幸，更道：「能夠唱廣東歌實在太好，希望可以俾全球認識廣東音樂。」他表示《高山低谷》人生好重要一刻，他說︰「由最唔開心到我企得返起身，而家呢首歌成為咗鞭策我嘅歌，佢唔係淨係講低谷要點樣面對，佢仲可以講到喺人生唔同期間，都會遇上唔同高山低谷，會時刻提醒我，要繼續行落去，個終點依然未達到，所以唔可以停唔可以放棄，就好似歌詞咁講：腳下路程難以削短。」