林奕匡人生最不理智決定係做歌手 公開多謝太太：無論幾時都冇放棄我

林奕匡(Phil)的代表作《高山低谷》推出至今已10個年頭，Phil於過去的周末(27及28日），在東華三院東蒲胡李名靜體育館舉行一連兩場「高山低谷 10週年 Special - Phil Lam The Great Decade Live」，太太李靄璣當然亦有現身為老公打氣。Phil自言是理智的人，然而選擇做歌手可能是人生最不理智的決定：「但係係最啱嘅決定。好多謝我嘅屋企人，我要多謝埋我太太，無論幾時都冇放棄我，遇到《高山低谷》係好難得嘅緣分，遇到你都係好難嘅事，我知道我未來要造更多好歌畀你哋。」
做不成爵士歌手 吹色士風亦滿足
Phil罕有穿上露胸肌的紅色西裝，以Gentlmen的造型邊吹奏色士風邊獻唱音樂會主題歌《高山低谷》，為演唱會掀序幕，然後再演唱重新編曲的玩味版《孤獨的對岸》。唱畢，Phil與樂迷打招呼：「《高山低谷》聽晚就啱啱好推出十年，唔通真係唱足成晚咩，其實更重要係呢十年經歷嘅嘢。」他自爆曾經以成為爵士歌手為目標，可惜世事未如人意，做不成爵士歌手，能偶爾在台上吹奏色士風亦很滿足。
Phil請來同門的黃妍（Cath）及葉巧琳（Mischa）擔任嘉賓，合唱登上日本大型音樂平台THE FIRST TAKE的《藝術 與 科學》，三位在台上分享趣事，Phil自爆經常要為兩人做攝影師影相，Mischa大讚Phil有眼光，娶到又靚又好的太太。Cath與Mischa驚喜合唱由Phil作曲的《一表人才》。
將為人父 要學硬淨
Phil換上橙黑色high street fashion造型再次登場，帶來《查無此字》後，再度吹奏色士風送上《Goodman》及《雨落大地》，並與Micheal C 以奏色士風及電結他battle，令全場熱血沸騰。Phil以《台前幕後》道出心聲，他指外界經常認為他是好人：「我覺得自己唔算好人，好人應該再好我好多。不過人愈大覺得唔可以乜都得，都就嚟做爸爸啦，有啲嘢都要硬淨啲，相信啱嘅事就去做。」Phil感謝樂迷多年來的支持，並為他們送上驚喜，現場首唱還未正式推出的新歌《波希米亞 (沒有) 狂想曲》及《有人共鳴》，他說：「就算只係淨低一個人與我共鳴，都足夠陪我走過高山低谷。」接下來再唱出特別編製的十週年版《高山低谷》，台下一遍燈海，更貫徹整個音樂會主題。Encore時段，Phil自彈自唱不在歌單的《第一個早晨》，最後與樂迷大合唱《安徒生的錯》結束演唱會。