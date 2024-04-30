林奕匡人生最不理智決定係做歌手 公開多謝太太：無論幾時都冇放棄我

林奕匡(Phil)的代表作《高山低谷》推出至今已10個年頭，Phil於過去的周末(27及28日），在東華三院東蒲胡李名靜體育館舉行一連兩場「高山低谷 10週年 Special - Phil Lam The Great Decade Live」，太太李靄璣當然亦有現身為老公打氣。Phil自言是理智的人，然而選擇做歌手可能是人生最不理智的決定：「但係係最啱嘅決定。好多謝我嘅屋企人，我要多謝埋我太太，無論幾時都冇放棄我，遇到《高山低谷》係好難得嘅緣分，遇到你都係好難嘅事，我知道我未來要造更多好歌畀你哋。」

做不成 爵士歌手 吹色士風亦滿足

Phil罕有穿上露胸肌的紅色西裝，以Gentlmen的造型邊吹奏色士風邊獻唱音樂會主題歌《高山低谷》，為演唱會掀序幕，然後再演唱重新編曲的玩味版《孤獨的對岸》。唱畢，Phil與樂迷打招呼：「《高山低谷》聽晚就啱啱好推出十年，唔通真係唱足成晚咩，其實更重要係呢十年經歷嘅嘢。」他自爆曾經以成為爵士歌手為目標，可惜世事未如人意，做不成爵士歌手，能偶爾在台上吹奏色士風亦很滿足。

Phil請來同門的黃妍（Cath）及葉巧琳（Mischa）擔任嘉賓，合唱登上日本大型音樂平台THE FIRST TAKE的《藝術 與 科學》，三位在台上分享趣事，Phil自爆經常要為兩人做攝影師影相，Mischa大讚Phil有眼光，娶到又靚又好的太太。Cath與Mischa驚喜合唱由Phil作曲的《一表人才》。