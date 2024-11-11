林奕匡化身大松鼠快閃鬧市宣傳新歌 囝囝聽爸爸唱歌笑得好開心

林奕匡 (Phil) 早前為剛剛出世的囝囝 Darrien 特別創作了新歌《搖籃下的歌》。為延續 MV 情節，Phil 於上周六 (9日）打扮成巨大松鼠，快閃銅鑼灣、旺角鬧市 Busking，引來大量觀眾及 fans 圍觀。

《搖籃下的歌》MV 講述一隻松鼠的冒險故事，到最後牠除下頭套，揭露松鼠的身份正是 Phil 本人。為了延續這趟冒險旅程，Phil 再次穿起松鼠裝束，將它從 MV 帶到現實，走入銅鑼灣及旺角鬧市進行快閃 Busking。「松鼠爸爸」Phil 稱：「今日想將呢隻 MV 主角松鼠仔介紹畀大家認識，佢喺 MV 入面攀山涉水、周圍探險。其實就好似我哋做父母咁，何嘗唔係要攀山涉水，照顧好自己嘅仔女呢？所以我今次 Busking 就係想帶住呢個咁有意義嘅 message 送畀天下間嘅父母同埋佢哋搖籃下嘅 BB。」

Busking 當日正懸掛一號風球，卻無阻活動順利進行，Phil 對此亦十分感恩：「今日天公造美，天氣好好！咁啱銅鑼灣呢度又有一個 mascot 活動，我著住呢一身松鼠 mascot 嚟到呢到真係好適合。」Phil 先以充滿正能量的歌曲《搖籃下的歌》為現場觀眾打氣；其後演繹《搖籃下的歌》，現場更有不少「一家大細」嘅父母攜同孩子觀賞，Phil 也送贈「松鼠」糖果予觀眾，更逐一與他們合照，場面溫馨。

Phil 更分享了跟囝囝最近的互動，現時已兩個多月大的 Darrien 越來越多表情反應，他尤其舉例當自己在 Darrien 面前演唱《搖籃下的歌》時更會隨著歌聲搖擺、露出笑容，十分可愛。