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娛樂
2024-03-20 21:51:00

林奕匡孖黃妍葉巧琳玩突破 登THE FIRST TAKE即席首唱新歌

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林奕匡孖黃妍葉巧琳登THE FIRST TAKE。

林奕匡(Phil)早前登上日本著名音樂頻道THE FIRST TAKE(TFT)演繹10周年版本的《高山低谷》，他再聯同兩位師妹黃妍Cath及葉巧琳Mischa一齊在TFT發布全新作品《藝術與科學》。

過去從未有海外歌手會在TFT獻唱全新作品， Phil見機會難得，就想到要寫一首好玩的作品，並找來CathMischa首度合作，不過三個人音域不一，Phil於是揀了一首原本為SoloDemo，再調校音調 (Key)，令到三個人都適合去唱，然後再由黃偉文Wyman填詞，道出男女雙方截然不同的愛情觀。曲詞兼備，三人便埋首苦練，除了在香港時頻頻到監製Edward Chan的錄音室操練外，他們抵達日本後，亦租借當地的錄音室練習，工作人員更預備了TFT錄音室內選用的器材，好等三人熟悉操作。

林奕匡、黃妍、葉巧琳對上THE FIRST TAKE大為緊張。

雖然三人本身份屬好友，但要挑戰TFT的一Take過錄音，還是要多番練習，務求練出默契。Mischa透露練習過程道：「我同Cath一齊唱嘅部份需要大家一齊去決定一啲Phrasing ，邊個長邊個短D 或者要斷開，大家都係一齊決定出嚟。」

除此之外，就是三個人都有獨特的風格，今次合作，反而突出了各人的歌唱特色，Phil道：「我哋用自己最自然嘅演繹方式去唱，透過唱歌去凸顯自己個性，好似Cath柔情啲，Mischa相對就比較爽朗，我就以男性角度表達歌曲內容。」Cath亦補充道：「因為準備時間唔算長，我哋都係用本能多過用新方法，同埋練習時Edward Chan一直喺度，我哋嘗試用唔同嘅聲線去唱，Edward聽到覺得得意，都會建議我哋錄音時可以用某種唱法。

三人不停練習。

即使已做足準備功夫，PhilCathMischa在拍攝前一晚仍然是緊張到不得了，各人最終以不同的方式減壓。Cath選擇留在酒店房間閉關，不見任何人兼養聲；Phil也同樣留在酒店房間裡，但卻選擇繼續練唱，聲浪更大得就連隔離房的CathMischa都聽得到；Mischa則因為壓力太大，本來留在房間的她，最終決定跟同事出去食飯減壓。

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