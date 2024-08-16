林奕匡新歌邀Serrini填詞 為演繹口語歌詞下苦功

Phil林奕匡今年頻頻出歌，除年初與黃妍、葉巧琳合唱的《藝術與科學》以外，個人亦推出《波希米亞（沒有）狂想曲》。這次Phil再為樂迷帶來新作《正能量活潑唱歌者》，找來Serrini梁嘉茵填詞，更是林奕匡鮮有並非自己作曲的作品，為樂迷展現Phil於音樂上的更多面向。今次新歌曲風亦與Phil本年度其他作品有所不同，以輕快節奏、愉悅音色令樂迷暫時從生活煩惱中抽離。 有別與前作的激懷壯志，《正能量活潑唱歌者》的節拍感較重，Phil表示：「希望大家聽完可以輕鬆啲同埋適合Summer多啲。」至於今次作品是少有地非Phil親自作曲之作，問到原因時，Phil解釋：「今年都想同多啲唔同音樂人合作，嘗試多啲唔同嘅嘢。」於是在尋求音樂上更多可能性下，便有由Edwin Tong作曲的《正能量活潑唱歌者》誕生。

被口語歌詞考起 至於歌詞方面，相信單由歌名一眾樂迷已可看到作詞人身份的端倪。今次找來Serrini作詞，Phil笑言：「本身都知道佢（Serrini）嘅詞係得意，本身個人都得意。」但在收到詞作時，Phil仍不禁被歌名與歌詞驚艷。花一段時間消化過後，Phil亦掌握到歌詞中的幽默與詞作中的有趣之處，認為今次的合作對他言是次十分有意義的體驗。 為了能有感覺地詮釋Serrini精心譜寫的歌詞，Phil亦下了一番苦功。尤其Serrini在歌詞中加入不少廣東話口語，同時歌曲本身旋律亦偏急速，亦一度考起Phil。他指：「好似個Verse（主歌）咁，都比較急，都要練多幾次。」因而在樂曲與歌詞的全新體驗下，Phil認為對於其音樂創作言，今次絕對是一次寶貴的學習機會。

MV 選角費盡心思 MV方面，繼上次《波希米亞（沒有）狂想曲》後，再次找來Pazu擔任導演。《正能量活潑唱歌者》的曲風、主題都偏向正面、歡愉，Pazu就此構思MV方向。雖與上個MV相同找來小演員參演，但Pazu笑言：「今次想搵個肥嘟嘟、開心啲嘅。」另外，今次MV除小演員Hayden外，亦邀來與Phil經常合作的音樂班底一同拍攝，包括作曲的Edwin Tong、音樂人Daniel Toh、Yikin及Hin，眾人乘著由Phil駕駛的小貨車到郊外露營及Jam歌。Pazu表示當中「與朋友一同露營」以及「享受駕駛的樂趣」的元素都是他認為令人觀看後會得到「開心」感覺的畫面，相信一眾樂迷看畢MV後亦能感受到。 提前感受「父子樂」 對Phil而言，今次拍MV過程他笑著以兩字概括：「好玩！」其中與小演員的互動，更令Phil這位準爸爸「提前」感受到未來的父子互動：「拍攝嘅時候都有幻想好似帶自己小朋友出嚟玩咁樣！」另外Phil表示今次MV亦成就其「第一次」。拍攝過程基於安全考慮，找來拖車協助拍攝Phil的駕駛畫面，Phil得意地說：「我第一次係扮揸車！」不過正因這安排，才令Phil能更投入MV拍攝，令MV能帶出想要的玩樂氣氛。