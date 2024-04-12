林奕匡演唱會︱宣布加開一場 開Live以神曲《一雙手》為DSE考生打氣

Phil林奕匡昨晚為DSE考生打氣，於IG開Live唱歌同時鼓勵大家，當中更唱出一首DSE神曲《一雙手》。這首由Phil作曲、陳詠謙填詞的歌曲於2015年推出，當時並非主打宣傳歌，但竟然在推出後數星期突然爆紅！原來《一雙手》在DSE文憑考試前的一個節目中播放之後，YouTube上即突然多了十多萬點擊，成為學生熱門歌曲，當中歌詞「一雙手 只要握成拳頭能捱下去」亦自此成為不少人自我勉勵和鼓勵他人的金句，所以今次Phil特意獻唱此曲，祝願所有應屆DSE考生努力面對挑戰：「希望大家考試前做好充足嘅準備，有時間就多啲複習重要課題，但最重要有足夠休息，嘗試唔好俾太大壓力自己。」

《高山低谷10週年 special - Phil Lam The Great Decade Live》於4月28日一場反應熱烈，宣布再加開4月27日一場，樂迷今次撲飛要快。他說：「今次嘅音樂會將會重點同大家分享一啲大家都喜歡同對我個人音樂事業好重要嘅歌，歌單經過精心編排，期待到時大家同我一齊大合唱。今次仲搵咗唱作人Daniel Toh特別改編好幾首歌，等大家對我嘅音樂有另一番體會。」音樂會更加找來特別嘉賓，不過其身份就等屆時揭曉吧。

Phi現正密鑼緊鼓為音樂會做好準備，包括做Gym去訓練體能，同時練習歌曲與樂器。不過Live中有歌迷提出要求Phil「除衫」則被他婉拒，笑言即使在家也不會除。「今年我會推出多啲歌曲，就快會有新歌，同時會寫多啲歌俾人。好多朋友都話BB未出世之前要去做自己想做嘅嘢，因為之後應該冇時間，不過我覺得呢啲都係算Happy Problem。」無論在事業和家庭今年都非常忙碌兼有挑戰的 Phil，跟DSE考生們一樣要加油！