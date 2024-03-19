林奕匡自問驚血仍願陪產 李靄璣：就算暈咗都要陪

林奕匡(Phil)早前宣布太太李靄璣有喜，今日與腹大便便的老婆出席BVLGARI全新Mediterranea高級珠寶及高級腕錶系列發布會，同場有林嘉欣、倪晨曦、樂基兒、林愷鈴、劉俊謙和蔡思韵等。兩人接受訪問，李靄璣表示去年12月已得知懷孕，林奕匡指最難是保守秘密，無法與大家分享喜悅，他自爆向家人公布喜悅時，禁不住眼濕濕。
林奕匡家族生仔比例高
首次陀B的李靄璣感恩暫時並無嘔吐不適，至於BB是男或女，她表示已照超聲波，但現在仍在消化懷孕消息，待1至2個月後再給自己驚喜。至於私心要仔或女？Phil直言以前希望第一胎是兒子，但現在覺得女兒也不錯，無論是仔是女，健康最重要。太太亦表示以前較偏愛兒子，但見朋友的女兒好嗲又可扮靚也不錯，她大爆Phil家族秘密，「一個很有趣的事實，就係佢家族有20個小朋友，18個都係仔，所以我現在要為女兒打氣。」
林奕匡被嫌囉唆
兩人透露預產期為8月，並已開始搜集資料，屆時她母親會從加拿大回港協助陪月。至於Phil可會陪產？他表示，「如果可以的話，絕對會，因為這是很難的事，希望可以陪她，我以前想做醫生，但怕血會腳軟，長大後明白，作為男人要保護佢，定要令佢覺得安全。」李靄璣則嚷著：「就算暈咗都要！」她表示暫時仍會工作，半投訴指自從懷孕後，老公有點囉嗦，常提醒走慢點、小心點。早前登陸The First Take的林奕匡自言，要努力工作賺錢養家。