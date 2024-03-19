林奕匡自問驚血仍願陪產 李靄璣：就算暈咗都要陪

林奕匡家族生仔比例高

首次陀B的李靄璣感恩暫時並無嘔吐不適，至於BB是男或女，她表示已照超聲波，但現在仍在消化懷孕消息，待1至2個月後再給自己驚喜。至於私心要仔或女？Phil直言以前希望第一胎是兒子，但現在覺得女兒也不錯，無論是仔是女，健康最重要。太太亦表示以前較偏愛兒子，但見朋友的女兒好嗲又可扮靚也不錯，她大爆Phil家族秘密，「一個很有趣的事實，就係佢家族有20個小朋友，18個都係仔，所以我現在要為女兒打氣。」