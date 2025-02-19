林奕匡讚嘆小朋友淡定有台型 盼囝囝學音樂有拍子感

《勁爆α童星2024》決賽，已於2月16日在YOHO MALL I主廣場隆重舉行。新手爸爸林奕匡（Phil）以活動大使身份親臨現場，與評判團MBO TV台長葉文輝（啤梨）、兒歌天后李紫昕（紫昕姐姐）及曼秀雷敦（亞洲太平洋）有限公司高級產品經理何明欣小姐一同見證20位小朋友的精彩表現，場面熱鬧。

比賽分為幼稚園組及小學組，共20位參賽者從數百名報名者中脫穎而出。每位小朋友均有一分鐘時間展示才藝，分別表演唱歌、K Pop、朗誦、說故事、小提琴、街舞、拉丁舞、絲帶體操等，絕對是多才多藝；Phil擔任評判時睇得十分開心，不時拍掌鼓勵小朋友，他在台上接受黎莉訪問，大讚參賽的小朋友熱情及投入，拍子感又重，Phil更給予小朋友「貼士」：「笑容好重要，有笑容的參賽者，我會加分。其實我都有跳舞，但只在家中跳給囝囝睇。」

當日活動尾聲時，Phil獻唱一曲《搖籃下的歌》，為活動畫上圓滿句號。