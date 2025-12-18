林奕匡走過低潮階段相隔四年出新碟 盼明年開紅館演唱會

林奕匡 （Phil ）今日（18日）出席新專輯發布會，這是Phil相隔四年再次推出專輯，Phil接受訪問表示：「而家出碟要當每一首歌都係主打歌，同埋有MV再加上Marketing，完成一隻大碟需要好多時間。」Phil續說在2022年曾經歷過低潮階段，並表示：「有好多評論話會唔會寫歌俾人仲好聽過自己，我可能寫俾人哋嘅歌冇咁大壓力。」Phil指近年會與新的音樂人合作，對音樂創作有更多的靈感。

澄清《一表人才》冇收六位數版稅

提及較早前受訪曾經表示呂爵安與邱鋒澤合唱歌《一表人才》，收到接近六位數的版稅收入，Phil澄清：「我冇講過呢一句，係真係有幾多嘅，但係我冇講過六位數。都可能有五位數嘅，我寫歌冇諗咁多版稅嘅問題。」

談及出道15周年，最近終於為粉絲改專屬名稱，Phil分享：「我嘅粉絲叫做小匡之家，大家係一個家庭，有一種團結窩心嘅感覺。」被問到是否以開紅館為目標，Phil表示希望明年能夠達成這一個願望，或者會考慮開小型音樂會主題是作品展，主力演唱曾經為別人創作的歌曲。