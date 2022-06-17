林奕匡重新演繹《霸氣情歌》 五年前送陳柏宇作結婚賀禮

林奕匡（Phil）除了會唱別人的歌，更會cover他為其他歌手創製的歌曲，繼姜濤的《Dear My Friend, 》及葉巧琳的《難道我還未夠難》之後，Phil最新作便揀中了由他作曲、好兄弟陳柏宇（Jason）的《霸氣情歌》。

《霸氣情歌》於2017年推出，是當年Phil送給Jason的結婚禮物，所以今次的cover，份外有意義：「《霸氣情歌》係我5年前寫俾Jason去唱嘅，嗰時佢結婚，當係一個結婚禮物咁，我覺得係一件都幾正嘅事，好Sweet！」而揀中此曲來cover，更因為罕有，Phil指：「我咁耐以嚟都少有唱過俾大家聽，可能只唱幾句、少少demo咁樣…」所以今次確是名副其實難得的機會。

Phil除了在編曲上花心思，更加入極有其個人特色的色士風演奏進曲中，令人感到耳目一新！Phil笑說：「我做嘅時候，希望有一種唔同嘅感覺，好似隻歌嘅拍子原本係4/4，今次轉咗另一種拍子；另外自己想做啲acapella多啲嘅elements、好多和音咁，我諗諗下，既然係個比較personal啲嘅版本，不如再加Saxophone落去啦！我啲音樂就係有一種隨心，想加就加落去，出到嚟個效果幾好，幾鍾意咁樣，希望大家都會鍾意呢個版本啦！」Phil坦言唱cover song揀歌時，其實也帶點私心：「我不嬲都有去cover下別人嘅作品，自己都有啲私心嘅，既然都唱人哋嘅作品，不如唱首自己寫俾人嘅作品。」