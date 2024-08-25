林奕匡BB出世親手剪臍帶 太太臨生發燒要緊急開刀

林奕匡（Phil）與太太李靄璣（Rikko）的囝囝Darrien於上周五(23日)出世，重2.84kg，Phil在社交平台貼出一家三口的全家福，並有他剪臍帶的照片。Rikko亦於社交平台上載多張照片，留言說︰「好煎熬及驚險的24小時， 但好慶幸一切都雨過天晴……一出世，過左一日都未夠， 學咗幾次就已經識配合到埋身飲人奶啦，一齊加油。」

Rikko食全餐 由於Rikko打算順產，但因為入院十多小時之後開始發燒，加上BB的跳很快，於是需要緊急開刀。她坦言當時已經好攰，但很擔心自己睡著之後一睡不起，「我好驚瞓著，瞓咗就見唔到BB，甚至瞓咗以後都唔醒。」Phil同樣感到驚惶失措，他道：「 我差唔多全程都陪住Rikko，希望俾多啲support佢，同埋分散佢嘅痛楚感覺，但睇住Rikko體溫不斷上升，BB心跳又不斷上升，都愈嚟愈擔心。」 之後Rikko先入手術室，Phil在外面辦理手續後，隨即進入手術室，他回憶說：「當時我望住醫生俾我嗰一張開刀手術嘅風險資料，我突然好驚，人生從來冇試過咁驚，好驚Rikko同BB會有事，但係我知道我入到去，我一定唔可以俾Rikko feel到我驚，我要distract佢，於是我整定個playlist，全部都係我最柔和嘅歌曲俾佢聽。」

林奕匡剪臍帶 隨後，當護士告知Phil及Rikko BB出來了，二人依然緊張，直到聽到BB的哭聲，他們終於鬆一口氣，一直在旁的Phil隨即也幫忙為BB剪臍帶。當看到Darrien後，Phil也流露一臉慈父的笑容，說：「佢同我一樣咁多頭髮，眼仔碌碌就似媽媽。」 Darrien名字意思 Phip為囝囝取了英文名Darrien，有「Gift（恩賜）」、「Rich（豐盛）」及「Kindly（仁慈）」的意思，但暫時未有中文名。Phil說︰「Darrien呢個名係對囝囝嘅祝福同期望。其實都考慮咗好耐，想改一個『D』字頭嘅名，因為Rikko 嘅『R』 同 Phil 嘅『 P』都有個『D』字喺裡面。之前上網search，參考過過千個名都唔合心水，最後係自己諗出嚟，又幾好聽，上網check完，原來個名嘅意思又咁好，就確定用呢個啦！」

做好準備迎接BB來臨 由於Rikko選擇順產，所以都難以預知囝囝的出生時間，早前Phil前往澳門演出，他都擔心撞正囝囝出世，Phil說：「所以我離港之前幾日，日日都同BB講，要等埋我返嚟先出世呀！結果BB好乖，真係等埋我！」 談到湊仔大計，Phil表示由計劃生育開始，在心態上已經準備好，他們亦一早安排BB 用品、衣服、傢俬等等，也有學習餵母乳及如何照顧BB，現階段亦要開始了解BB將來的教育基金、健康保險同埋醫療保障等等。Phil坦言現今世代要好好養育一個小朋友絕不容易，所以要深思熟慮好好地安排。