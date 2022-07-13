林婷婷穿旗袍報天氣睇到網民心心眼 被封新一代女神級主播

如果有睇開無綫新聞嘅話，相信對一班主播有返咁上下認識，而一班新聞小花更係唔少網民嘅討論對象。最近又多一位新聞主播被網民追捧，而佢就係早前以旗袍造型亮相報天氣嘅林婷婷（Jacky）。

現年29歲嘅林婷婷，畢業於香港中文大學英文系、香港大學文學及文化研究碩士學位。Jacky於2019年加入TVB做港聞記者，其後仲試過長駐明珠台，擔任晚間和財經新聞記者及主播工作。除咗報道新聞之外，Jacky亦有負責專題報道，當中嘅難民模特兒故事更獲得Asiavision 2021《卓越新聞報導獎》。去到上年11月，Jacky開始兼任翡翠台新聞主播，唔少網民都表示支持，紛紛去佢社交網站留言，例如「睇林小姐報新聞感覺好舒服」、「TVB現時最靚嘅女主播。」、「啱啱睇新聞台先發覺原來主播你嘅中文係咁叻，原先仲以為你英文好fluent 以為你中文唔叻！失覺失覺！」、「太勵害了，自己未見過有女主播係，「中」「英」文台，都一齊做到」及「除咗靚，廣東話同英文都係字正腔圓，非常好聽。」等等。

早前，林婷婷以旗袍造型亮相報天氣，完美突顯其線條及優雅氣質，睇到一班網民心心眼，兼封佢新一代女神級主播，留言大讚「著旗袍好靚呀」及「今日件綠色旗袍好靚」等等。

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