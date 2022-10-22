林子博太太病逝兩周年 貼文悼念：而家先發現原來妳真係好靚

現年51歲的林子博2003年與董燕君（Shirley）結婚，育有一對仔女，一家四口相當幸福，2019年Shirley患上平滑肌肉瘤，經過年半努力抗癌後，終在2020年離世，去年，林子博與一對子女移居英國，重新開始。轉眼間Shirley已經離世兩年，林子博昨日在社交網貼出一張與Shirley的溫馨合照，並大讚老婆真的很美：「今日，係妳逝世嘅兩周年。講真，妳喺我身邊嘅時候，我一直都唔覺得妳係一個靚女，甚至我曾經喺妳面前同妳講過：喂！你知唔知啲製作公司點解咁鍾意搵你拍廣告呀？係因為妳個樣呢～真係普通到冇得再普通！搵你拍廣告係最有說服力㗎！當年睇住妳俾我呢番『似彈又似讚』嘅說話激到扎扎跳！我又真係有啲暗爽嘅！」

他續指：「但自從妳離世之後，當我得閒睇番妳啲相嗰陣，我先發現原來妳真係好靚！我原來娶咗件筍嘢都唔知！因為我而家先發現妳嘅靚，除咗嚟自五官之外，妳仲散發出一種矜持、賢淑、慈母嗰種東方美人嘅氣質！原來人真係咁鬼衰個喎！明明有件極品喺身邊，咁多年都留意唔到咁奇怪嘅？所以有伴侶嘅，真係得閒叫另一半唔好郁，定落嚟俾自己睇真啲！用10分鐘時間互相對望清楚！最後你一定會發現，原來幸福一直喺自己身邊，只係自己一直將呢種幸福，變得理所當然…………..講真！老婆～妳真係堅索！越睇越靚！」