林子博太太離世3周年 自製MV細訴心聲

林子博2003年與董燕君（Shirley）結婚，育有一對仔女，一家四口相當幸福，2019年Shirley患上平滑肌肉瘤，經過年半努力抗癌後，終在2020年離世。在太太離開十個月後，林子博與一對子女移居英國，重新開始，轉眼間Shirley已經離世三年，林子博日前在YouTube上載自己演唱的歌曲《枕邊》，抒發對亡妻的思念，片段非常催淚，令網民心酸。

林子博在YouTube頻道「子博在英國」上載自己唱的原創歌曲《枕邊》，於MV片頭更以文字向亡妻交代近況，他寫道：「2020年10月21日，妳離開咗我。過去3年，呢一日我繼續選擇獨處，我好想話畀你知，對子女同我一樣都好掛住妳。佢哋好乖，妳嗎？今日《枕邊》再次喺我腦海哼着，妳聽到嗎？」。

片中加入大量二人昔日的恩愛合照及溫馨家庭照，其中一條是患病後 的Shirley一家四口在共進晚餐，Shirley說道：「晚飯好重要，我成日覺得一定要齊齊整整坐齊喺度食飯，每日咁忙碌爹地做嘢你地要返學，夜晚呢一餐飯對我嚟講好有意義。好難得架等到你地個個得閒，日頭幾忙係咪，所以一定要坐低齊齊整整一齊食，希望呢樣嘢以後都係咁。」