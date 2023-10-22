熱門搜尋:
施政報告2023 周天瑜 國泰航空 重陽節 SOGO Thankful Week 2023 莎莉蛋糕 以巴衝突 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 玫瑰崗中學 大閘蟹2023 精進建築 綠色債券 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-10-22 17:51:19

林子博太太離世3周年 自製MV細訴心聲

分享：

林子博太太3年前離世，他亦按太太的意思帶一對仔女到英國生活。

林子博2003年與董燕君（Shirley）結婚，育有一對仔女，一家四口相當幸福，2019Shirley患上平滑肌肉瘤，經過年半努力抗癌後，終在2020年離世。在太太離開十個月後，林子博與一對子女移居英國，重新開始，轉眼間Shirley已經離世三年，林子博日前在YouTube上載自己演唱的歌曲《枕邊》，抒發對亡妻的思念，片段非常催淚，令網民心酸。

Ad Block

林子博在YouTube頻道「子博在英國」上載自己唱的原創歌曲《枕邊》，於MV片頭更以文字向亡妻交代近況，他寫道：「20201021日，妳離開咗我。過去3年，呢一日我繼續選擇獨處，我好想話畀你知，對子女同我一樣都好掛住妳。佢哋好乖，妳嗎？今日《枕邊》再次喺我腦海哼着，妳聽到嗎？」。

片中加入大量二人昔日的恩愛合照及溫馨家庭照，其中一條是患病後 Shirley一家四口在共進晚餐，Shirley說道：「晚飯好重要，我成日覺得一定要齊齊整整坐齊喺度食飯，每日咁忙碌爹地做嘢你地要返學，夜晚呢一餐飯對我嚟講好有意義。好難得架等到你地個個得閒，日頭幾忙係咪，所以一定要坐低齊齊整整一齊食，希望呢樣嘢以後都係咁。」

林子博在Shirley離世三周年再次唱起《枕邊》這首歌，並憑歌寄意表達對亡妻的思念，歌詞中提到： 「如今枕邊的你，我已找不到……床的一邊如今消失了你的溫暖，剩我面對漸遠的光線……幾多個流淚著的夜晚，嘗盡患難，時光一去不返……約定千年後枕邊再遇到。」片段非常感動，網民更紛紛留言為林子博送上正能量。

 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受