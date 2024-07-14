林子善獲黃子華親自指導喊戲絕技 親回鄭嘉穎與「鐵馬家族」不和傳聞

由麥玲玲主持的清談節目《玲玲友情報》請來林子善做嘉賓，出名是喊包的他自揭「淚之秘密」，並會澄清台慶頒獎禮跪拜風波及「鐵馬家族」不和之謎！

子善近年喊包形象深入民心，但原來他以前亦曾被喊戲考起，子善說：「我以前拍喊戲係超差，一定喊唔到，第一個指導我嘅人就係子華神。」子善指當時與子華神合作《奸人堅》，子華神知道他拍喊戲有困難後，親自傳授他一招應付喊戲！除了子華神，子善亦曾與影帝張家輝合作電影《化骨龍與千年蟲》，他笑指對方很文靜， 更會在片場看書：「當時諗住跟家輝學吓嘢啦，點知佢坐喺間房度睇書，原來佢好靜， 同佢講嘢係一句起兩句止，好多喜劇演員其實都係好文靜嘅人嚟。」