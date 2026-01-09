林子善被點名為無禮貌藝人 親留言還擊：真心對我一啲傷害都冇

日前有網民在Threads以「不如講吓你遇過最無禮貌嘅藝人嘅經歷」為題出po，談論見過的冇品藝人，當中有人提到黃宗澤、鍾柔美、鄧麗欣等等，而TVB小生林子善亦被網民列入名單，對於自控，林子善親身留言還擊，更指得啖笑：「真心對我一啲傷害都冇」。

被網民點名

林子善被點名為無禮貌藝人之一，該網民說：「林子善，之前去佢間龍鳳冰室食常餐，米粉個湯好似清水健咁清，咁岩林生係到，同佢打個招呼，順手講聲個湯真係無味，點知佢一句，『係咁架啦，唔岩食下次咪唔好X黎囉』。」不過，亦有網民大撐林子善人品好，指他：「林子善勁 nice 喎 之前喺將軍澳壽司郎見到佢哋一家我跌咗嘢佢仲幫手」、「冇證據，你話隻老鼠識講嘢都得㗎啦，我喺大坑咁多年，見到子善都好Nice同我打招呼喎」。