林子祥廣州開騷淚灑舞台 開心獲年青人入場支持

林子祥《五十堅 五十週年巡迴演唱會》 首場於9月8日在廣州展開，12000人全場爆滿。觀眾來自五湖四海，有老有嫩，年青人也有不少，首首歌都能與他大合唱，讓他既感動又驚訝，兩度落下被感動的熱淚。
林子祥(阿Lam)説70年代已經是第一批在國內開個唱的歌手，他第一次國內演唱會就在廣州，所以這次五十週年也選廣州為首站。一開場看到前來的觀眾都很年青，75歲的他笑説自己只是50歲 ，「我從一歲開始唱歌，唱到今年剛剛五十歲，到底你哋知唔知我係邊個?有無聽過我嘅歌? 我唱歌時你哋全部都應該未出世喎。」 但觀眾竟然首首歌都認識，全晚跟他大合唱，唱到第三首歌 《分分鐘需要你》 及後的《數字人生》 時，他已被全場觀眾大合唱感動落淚。
個唱上阿Lam選唱了少有公開演出的一首歌 《小蘋果》，這是他幾年前的作品，首歌當時是寫給兒子林德信的，歌詞盡表慈父愛子之情。 他感觸地説︰「我七十幾歲咩都經歷過，又求婚又生仔，多謝你哋陪伴左我五十年，你哋個個都變哂我仔囡、孫仔孫女，送上一首歌祝你哋將來都開開心心」然阿Lam後再次忍不住淚水，再度落淚。阿Lam在整個演唱會一口氣唱足28 首歌，又唱又跳完全沒有疲態。
太太葉蒨文今次也有全程陪伴，雖然沒有上台演出，但她作為這次演唱會總監，所有演唱會的大小事情都照顧到，她更親自跟舞蹈員排舞，出心出力。台下觀眾大叫太太葉蒨文名字時，阿Lam 便清唱了一段 《選擇》滿足了觀眾。