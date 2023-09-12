林子祥廣州開騷淚灑舞台 開心獲年青人入場支持

林子祥《五十堅 五十週年巡迴演唱會》 首場於9月8日在廣州展開，12000人全場爆滿。觀眾來自五湖四海，有老有嫩，年青人也有不少，首首歌都能與他大合唱，讓他既感動又驚訝，兩度落下被感動的熱淚。

林子祥(阿Lam)説70年代已經是第一批在國內開個唱的歌手，他第一次國內演唱會就在廣州，所以這次五十週年也選廣州為首站。一開場看到前來的觀眾都很年青，75歲的他笑説自己只是50歲 ，「我從一歲開始唱歌，唱到今年剛剛五十歲，到底你哋知唔知我係邊個?有無聽過我嘅歌? 我唱歌時你哋全部都應該未出世喎。」 但觀眾竟然首首歌都認識，全晚跟他大合唱，唱到第三首歌 《分分鐘需要你》 及後的《數字人生》 時，他已被全場觀眾大合唱感動落淚。