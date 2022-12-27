林子祥開騷｜75歲阿Lam連唱37首歌 笑言口水噴到好遠叫歌迷小心

林子祥(阿Lam)原定於3月在亞博舉行《林子祥開心演唱會香港站》，因疫情而延期至昨晚開騷，全場爆滿。因為今次演唱會只舉行一場，所以很多阿Lam的好友紛紛前來棒場與他一起過聖誕，當中包括：朱玲玲、羅康瑞、周凱璇、莫文蔚一家、阿Lam 囝囝林徳信、胡楓、羅蘭、林建明、炎明熹等等均有到場支持，迫爆前後台，星光熠熠非常熱鬧！ 成龍、劉德華、張學友、郭富城、李克勤夫婦、容祖兒、楊千嬅夫婦、張敬軒等均有送花牌到賀。

阿Lam表示很開心可以再跟歌迷見面，並搞笑問在場人士是否已打針︰「因為我唱歌口水噴到好遠，哈哈。」接著他感觸說，「我同莎莉咁多咁多年，咁多演唱會，有三個大粉絲，永遠都睇，每一個演唱會佢地都睇，今晚佢哋三個都唔係到。 一個係我媽咪啦，一個係莎莉.....(咽哽講不下去)仲有兩個係莎莉Daddy同媽咪，今晚演唱會係特別唱俾佢地聽……」音樂響起，lam飲泣中唱了《分分鐘需要你》中間要幾度平伏情緒。Lam到最後唱最後一首歌《每一個晚上》時，亦感觸跟觀眾道，「我哋呢幾年經過太多太多，我希望你哋每一個都身體健康！」

阿Lam一口氣唱了 37 首歌，首首經典，讓歌迷開心又興奮。另外，他亦選唱不少經典電影主題曲，屏幕上播出他後生時合作過女星的經典電影場面，有鍾楚紅、繆騫人、張艾嘉、楊紫瓊、關之琳等等美女，讓歌迷睇到津津樂道。最後encore部份，莎莉現身，一起合體大唱70年代的士高medley, 整個亞博化身一個大的士高，令氣氛再次高漲到頂點。