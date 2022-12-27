熱門搜尋:
C觀點 聖誕節2022 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
娛樂
2022-12-27 15:46:45

林子祥開騷｜75歲阿Lam連唱37首歌 笑言口水噴到好遠叫歌迷小心

分享：
阿Lam連唱多首歌曲，令歌迷聽出耳油。

阿Lam連唱多首歌曲，令歌迷聽出耳油。

林子祥(阿Lam)原定於3月在亞博舉行《林子祥開心演唱會香港站》，因疫情而延期至昨晚開騷，全場爆滿。因為今次演唱會只舉行一場，所以很多阿Lam的好友紛紛前來棒場與他一起過聖誕，當中包括：朱玲玲、羅康瑞、周凱璇、莫文蔚一家、阿Lam 囝囝林徳信、胡楓、羅蘭、林建明、炎明熹等等均有到場支持，迫爆前後台，星光熠熠非常熱鬧！ 成龍、劉德華、張學友、郭富城、李克勤夫婦、容祖兒、楊千嬅夫婦、張敬軒等均有送花牌到賀。

 

阿Lam向歌迷送上飛吻。

阿Lam向歌迷送上飛吻。

阿Lam表示很開心可以再跟歌迷見面，並搞笑問在場人士是否已打針︰「因為我唱歌口水噴到好遠，哈哈。」接著他感觸說，「我同莎莉咁多咁多年，咁多演唱會，有三個大粉絲，永遠都睇，每一個演唱會佢地都睇，今晚佢哋三個都唔係到。 一個係我媽咪啦，一個係莎莉.....(咽哽講不下去)仲有兩個係莎莉Daddy同媽咪，今晚演唱會係特別唱俾佢地聽……」音樂響起，lam飲泣中唱了《分分鐘需要你》中間要幾度平伏情緒。Lam到最後唱最後一首歌《每一個晚上》時，亦感觸跟觀眾道，「我哋呢幾年經過太多太多，我希望你哋每一個都身體健康！」

阿Lam一口氣唱了 37 首歌，首首經典，讓歌迷開心又興。另外，他亦選唱不少經典電影主題曲，屏幕上播出他後生時合作過女星的經典電影場面，有鍾楚紅、繆騫人、張艾嘉、楊紫瓊、關之琳等等美女，讓歌迷睇到津津樂道。最後encore部份，莎莉現身，一起合體大唱70年代的士高medley, 整個亞博化身一個大的士高，令氣氛再次高漲到頂點。

莎莉上台與林子祥一起合體大唱70年代的士高medley。

莎莉上台與林子祥一起合體大唱70年代的士高medley。

提到今次個唱反應熱烈，更有不少歌迷不願離場，不停叫encore，阿Lam表示很開心，自己也很滿足，但日後會否再開則暫未有計劃。問到莎莉是不是Lam邀請她任嘉賓，莎莉笑道︰「好似你冇邀請我喎，係我夾硬塞自己入嚟，本來我剩係做和音，睇住佢呢首新雞尾歌，跳舞又咁開心，跳得咁好，唔捨得唔跳，就跳埋一份，最緊要開心憑著愛

smile演唱會，個個笑住走。」。

何時再開騷，二人表示順其自然。

何時再開騷，二人表示順其自然。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受