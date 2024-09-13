林宣妤放閃疑公開戀情　大馬女神再度否認搭上富二代

來自馬來西亞、2017年《國際中華小姐》亞軍林宣妤（Serene)，2021年初簽約成為李澤楷旗下經理人公司藝人後，隨即同李澤楷爆出緋聞，Serene試過出post否認流言，直接稱講是非者係「無知的人群」，叫佢地唔好抹殺一個人嘅努力。
充滿情侶甜蜜感覺
林宣妤尋日喺小紅書post咗一批相，唔少係以男友視覺拍攝，兩個人去飲咖啡、食韓國菜、行街睇衫，簡直係拍拖活動一日全紀錄。呢批相入面，林宣妤拖住男仔，更貼出見到男方半邊面嘅合照，近乎係官宣戀情。有網民留言提到林宣妤同富二代嘅緋聞，林宣妤親自留言回應指「從來都沒有在一起」。
去年底，林宣妤都post咗一輯情侶寫真，相中二人拖手、錫面兼擁抱，充滿情侶甜蜜感覺。有網民指，呢輯相嘅男主角係同林宣妤合演過舞台劇《香港生死書》嘅演員劉俊堅。
「睇你地點睇啦」
而喺林宣妤新一輯相中，男主角雖然未有露正面，但係見到耳邊髮腳「的水」有粒癦，同情侶寫真男主角一樣！林宣妤早幾個月前被問到係咪同劉俊堅拍拖時，大耍太極不置可否，只係回應話「睇你地點睇啦」。
林宣妤2017年參加華姐後簽約TVB，曾參演劇集《反黑路人甲》及《使徒行者3》等，後來Serene未有同TVB續約，更一度回流馬來西亞發展，早前林宣妤參演ViuTV劇《哪一天我們會紅》。而劉俊堅2020年畢業於美國 Muhlenberg College，主修戲劇表演，曾參與《香港生死書》、《道可道Fashion道》等演出。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈