林宣妤放閃疑公開戀情　大馬女神再度否認搭上富二代

林宣妤親自回應網民留言同富二代嘅緋聞，指「從來都沒有在一起」。

來自馬來西亞、2017年《國際中華小姐》亞軍林宣妤（Serene)，2021年初簽約成為李澤楷旗下經理人公司藝人後，隨即同李澤楷爆出緋聞，Serene試過出post否認流言，直接稱講是非者係「無知的人群」，叫佢地唔好抹殺一個人嘅努力。

充滿情侶甜蜜感覺

林宣妤尋日喺小紅書post咗一批相，唔少係以男友視覺拍攝，兩個人去飲咖啡、食韓國菜、行街睇衫，簡直係拍拖活動一日全紀錄。呢批相入面，林宣妤拖住男仔，更貼出見到男方半邊面嘅合照，近乎係官宣戀情。有網民留言提到林宣妤同富二代嘅緋聞，林宣妤親自留言回應指「從來都沒有在一起」。