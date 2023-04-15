林宥嘉分享養生秘訣 入行16年首次露肉拍MV 

林宥嘉即將到港舉行《 idol 2023 世界巡迴演唱會 香港站》，昨天(14日)發行全新單曲《我不是神，我只是平凡卻直拗愛著你的人》，為了完美呈現歌名傳達直白且堅定的愛之信念，林宥嘉突破過往形象，出道16年來首次赤裸上身、徒步赤腳拍MV，在荒野中不斷推著代表負面與阻礙的石頭，頂著烈日與夜晚的低溫拍攝，體力幾乎耗盡，事後回想過程，他笑說：「很多細節都不太記得，但那天的確有超越平時的狀態，很像一場奇幻旅程。」

《我不是神，我只是平凡卻直拗愛著你的人》是林宥嘉新專輯中最後收錄的歌曲，當憂鬱近乎嘆息般的文字搭配情感滿溢的旋律與唱腔，更加深了那份執著卻又真摯的愛。長達17個字的歌名，除了是他出道以來最長的歌名， 林宥嘉表示這也是花最長時間制作的歌曲，用了歷時將近三年的時間製作 ，光是歌詞就花了近1年8個月，最後在確定方向是「復活」後，才終於順利完成，當時的他甚至在官方社群發文感謝，寫：「謝謝！過去我所不能看見的， 原來是這樣的面貌。」林宥嘉對MV初步的概念，希望以一顆石頭代表負面與阻礙，並以不斷搬 開石頭來表現愛。為了作品在鏡頭前突破以往的形象，導演讓他透過赤裸上身與徒步赤腳，將歌曲中為愛付出的情感呈現得更加淋漓盡致與直白坦率。首次在螢幕前展現好身材，讓大家都驚嘆他原來身材練得這歌完美，他大方分享健身秘訣，是堅持以211飲食法搭配規律的運動達成，為拍MV 更是特別嚴格控制飲食並加強訓練三個多月。 原來過往林宥嘉因壓力過大罹患腸躁症，又檢查出器官嚴重發炎，身體健 康亮紅燈，體重狂減4、5公斤，去年他透露醫生稱這個病「無法根治」，刺激腸胃，能吃的東西非常少，只能吃肉、小黃瓜、馬鈴薯、紅蘿蔔還有藍莓，讓他一度覺得是「與死亡最近的一次」，因此他控制飲食防止腹瀉，在太太丁文琪的照顧下，靠著飲食、健身重拾健康。