林宥嘉台灣小巨蛋開演唱會　台上大方放閃　又回應網民攻擊

林宥嘉台北小巨蛋一連開三場《idol 2023》演唱會，12月17日圓滿落幕。在演唱舞台上激動落淚的林宥嘉也提到自己在演藝圈中也曾陷入「比較」的困境，但他最終領悟「只有愛可以滿溢出黑洞。」

林宥嘉提到在舞台上大哭的橋段，他坦言，「是感動，以前如果看到有人哭，我會跟他說『不要哭』，我感覺很幸運、很幸福，又被這麼多很有愛的感覺。」現在的他會讓情緒自然表達，要哭就哭，不會刻意壓抑情緒，在面對演藝圈的「比較」，開始能以祝福的心態面對，認為每個人都是寶貝，成功化解自己「比較」的情緒。