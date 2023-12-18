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娛樂
2023-12-18 18:39:31

林宥嘉台灣小巨蛋開演唱會　台上大方放閃　又回應網民攻擊

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林宥嘉在舞台上痛哭。（圖／華研國際 提供）

林宥嘉台北小巨蛋一連開三場《idol 2023》演唱會，12月17日圓滿落幕。在演唱舞台上激動落淚的林宥嘉也提到自己在演藝圈中也曾陷入「比較」的困境，但他最終領悟「只有愛可以滿溢出黑洞。」

林宥嘉提到在舞台上大哭的橋段，他坦言，「是感動，以前如果看到有人哭，我會跟他說『不要哭』，我感覺很幸運、很幸福，又被這麼多很有愛的感覺。」現在的他會讓情緒自然表達，要哭就哭，不會刻意壓抑情緒，在面對演藝圈的「比較」，開始能以祝福的心態面對，認為每個人都是寶貝，成功化解自己「比較」的情緒。

演唱會中有出現網友謾罵的留言字樣，其中還有人罵「林宥嘉是渣男」，對此，林宥嘉坦言這是工作人員網路搜尋到的，「看到的時候，我有想過要挑這麼刺激的嗎？但我想每個人生活都有些很難過、或是覺得過不去的地方，不管一個人幾歲，人生還是有過不去的時候。 」林宥嘉最後選擇以原諒、祝福的心情面對輿論。

林宥嘉舞台出現渣男字樣。（圖／華研國際 提供）

演唱會中大方放閃

在演唱會中不停放閃告白愛妻丁文琪的林宥嘉，也大方坦言「有結婚的人，特別是先生，就是一定是要很愛老婆。」林宥嘉還為自己訂下愛老婆跟愛自己一樣的標準，他也說，「很多時候我也沒辦法完全做到，但我會提醒自己！」現在和老婆感情甜蜜的他，也表示自己現在天天都和老婆會親親抱抱，也表示在演唱會第二天時，老婆也罕見傳肉麻傳訊息給他「今天忘了跟我說愛我」，讓他相當開心，「這個對她來說是很誇張的！我覺得很幸福，老婆你這樣是對的！」

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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