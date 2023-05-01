林宥嘉演唱會｜完騷落力以廣東話受訪 大讚柳應廷Jer有大將之風

Yoga繼《壞與更壞》後，一直沒有廣東話新作，他透露其實曾被林家謙問及會否以廣東話唱《瑪利晚安了》，歌曲以分擔作主題，正好趁今次演唱會合唱，當被問到可會正式錄音派台？他笑言，「為傳承歌詞分擔這主題，應該要兩把歌聲，如果只係我一個人唱，覺得好有壓力，如果兩個人(跟林家謙合唱)，可以試吓。」

歡迎Jer邀任個唱嘉賓

至於為何第二場突發請下的柳應廷(Jer)合唱，Yoga表示不算認識阿Jer，但透過工作人員知道他是自己歌迷，盼有機會合唱，但這次不是最好的timing，因為原本演唱會編排已很長，Yoga解釋請台下的Jer「合唱」，是取自上次演唱會，其偶像陳奕迅在台下欣賞，而且唱了一句《說謊》，令到作為fans的Yoga好開心，於是悉心安排台下的Jer唱兩句，「我跟Jer的工作人員講，希望Jer要睇到最後，因為我不想他知道會唱，令他不斷諗如何唱、好緊張，想佢enjoy the show，我見他仍在睇，就介紹MM7阿Jer。」但沒料到工作人員會遞上咪，讓他唱了一少段，而且唱得很不錯，「他完全沒有準備，在台下聽喇叭唱歌，聲音有delay，但他表現很冷靜，好緊張也沒有忘記歌詞，好厲害。」問到Jer將於7月開個人演唱會，可有機會擔任嘉賓？Yoga半說笑公開表示，「邀請我，我會好願意做。」他認真祝Jer演出順利，「其實我覺得香港有很多新歌手，我已經36歲，他們就像弟弟妹妹，他們都很優秀，加油。」

欲為孩子買雞蛋仔

今次Yoga父母也來香港睇騷，但太太和子女未有同行，他表示希望買地道雞蛋仔給孩子作手信，但難以帶熱辣辣的雞蛋仔回台灣，好期待希望下次他們能同行，「雞蛋仔不算很貴的食物，但小朋友睇到會好開心，希望大家可以像小朋友看到雞蛋仔般開心，祝福你們天天開心。」今次子女也有從媒體報導看到爸爸的表演，和跟觀眾自拍的情景。