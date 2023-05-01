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娛樂
2023-05-01 11:12:27

林宥嘉演唱會｜尾場破例請林家謙做嘉賓 首度合唱未推出歌曲《瑪利晚安了》(有片)

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台灣歌手林宥嘉(Yoga Lin)昨晚(30日)在紅館舉行《idol2023 世界巡迴演唱會》香港站尾場，Yoga打破「Idol 巡唱」沒有嘉賓的慣例，請來好友林家謙擔任嘉賓，兩人更合唱了首次公開演唱的《瑪利晚安了》。相隔4年再來港開騷，林宥嘉指由於演唱會團隊是香港人，感覺猶如「返主場」般興奮，半說笑指希望每年夏天都能在香港開個人騷，他透露在過去幾年腸胃曾遇大病，食不下嚥，但在谷底是嘗試寫感恩日記，漸漸學習「Be Thankful」的心態，同時也明白分擔的重要。尾場有Collar成員Winka和芯駖、魏浚笙、馬天佑和黃妍、鄧小巧入場支持。

未知是否受張敬軒演唱會的送禮儀式感染，林家謙搞笑地送上「朱古力」，取其國語發音「祝鼓勵」。 原來林家謙送給Yoga的朱古力禮俉底寫有祝福句。(李睿哲攝) 鄧小巧入場睇林宥嘉《idol世界巡迴演唱會》香港站尾場。(李睿哲攝) 馬天佑和黃妍雙雙入場睇林宥嘉《idol世界巡迴演唱會》香港站尾場。(李睿哲攝) 魏浚笙入場睇林宥嘉《idol世界巡迴演唱會》香港站尾場。(李睿哲攝) 林宥嘉以「IDOL」演唱會的四個英文字，編排四個不同部分。(李睿哲攝) 芯駖和Winka@Collar入場支持林宥嘉演唱會。(李睿哲攝) 林家謙擔任林宥嘉《idol世界巡迴演唱會》香港站尾場嘉賓。 林家謙擔任林宥嘉《idol世界巡迴演唱會》香港站尾場嘉賓。 林家謙擔任林宥嘉《idol世界巡迴演唱會》香港站尾場嘉賓。 林家謙擔任林宥嘉《idol世界巡迴演唱會》香港站尾場嘉賓。

合唱廣東話版《脆弱一分鐘》

演唱會以「IDOL」命名，分四4個章節，以「D, doubt疑惑」開始，繼而探索「L, life生命」，探問「I, 我是誰」，最後以「H, hero英雄」作結。為盡量表達完整訊息，向來沒有請嘉賓上台表演，尾場他分享對人生意義的感悟，「我要跟大家分享好重要的事情分擔，互相分擔，和你伴侶、和你的朋友、你的兄弟，今天我要和你分享分擔的重要。」繼而家謙彈著鋼琴從升降台登場，全場興奮尖叫，Yoga早前接受本報訪問時曾透露，或會演唱從未發布的廣東話，原來正是暫未推出的《瑪利晚安了》(普通話版《脆弱一分鐘》)，兩人藉今次機會首度公開獻唱廣東話版本Yoga指自己一直未敢再以廣東話錄唱《瑪利晚安了》，請家謙可自己錄唱，但家謙卻表示，「不會啊，這歌無論是國語或廣東話，都是屬於林宥嘉的。」既然如此，Yoga就提議合唱一人唱半首最適合。Yoga又大讚家謙溫柔又謙虛，同時又能與玩Hip Hop的Tyson Yoshi非常老友，更笑言若他們兩人Hip Hop一番，自己可趁機會脫衣除衫騷肌。

林家謙表演完畢後，返回後台時以V字手勢跟觀眾說再見。(李睿哲攝) 林宥嘉在尾場High，搞笑地忽然做sit up。(李睿哲攝) 林宥嘉在尾場High與觀眾握手。(李睿哲攝) 林宥嘉在尾場High爆，忽然做掌上功。(李睿哲攝) 林宥嘉不時請觀眾協力和唱。(李睿哲攝) 林宥嘉興奮與觀眾玩自拍。(李睿哲攝)

驚喜送朱古力  喻意祝福鼓勵

兩人在唱第二首歌《飛》之前，林家謙主動提及去年首開紅館騷，Yoga以視像方式擔任嘉賓，並透露曾感壓力很大，感謝Yoga在電話中的鼓勵，他更準備了一份神秘禮物「朱古力」送給Yoga，盒底寫著，「Dear Yoga, 謝謝你的鼓勵，祝福你」，盒上更寫了對Yoga的鼓勵說話，家謙表示，「朱古力用普通話翻譯過來就是『祝鼓勵』嘛：」對於家謙爛gag式祝福，Yoga照單全收，以廣東話回應：「你睇吓好鬼馬！」在尾場觀眾的尖叫歡呼聲下，Yoga唱快歌環節時high爆，在台上左至右來回奔走，又做掌上握和sit up，全場情緒高漲。

壓力折騰跌谷底  學寫感恩日記

Yoga早前接受本報訪問時，曾透露在過去幾年從一場大病學會感恩，他在唱《壞與更壞》前，進一步分享過去的低潮，曾有段日子因壓力引致腸胃問題，只能數算的今天工作半小時、明天1小時、兩小時，藉此勉勵自己有進步，「常常拉肚子，連青菜也吃不下，遇到挫折時崩潰，本來像快好了，又跌到谷底，有很多挑戰，第二個孩子快將出世，要成為丈夫和再做爸爸，我是歌手又是病人。」直至一天，他的醫生朋友勸他試試寫感恩日記，Yoga覺得無法以醫療方法趕走壓力，他從中領悟要學習Be Thankful，無論失敗多次次或掉到谷底，最重要是調節心態，最後不忘提醒要日日開心。接著他讓歌迷隨便點唱《寵兒》、《別讓我走遠》等。由於歌迷於完騷後仍未肯離場，Yoga再次出場演唱了《神秘嘉賓》和《少女》，為香港站巡唱畫上圓滿句號。

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