林宥嘉演唱會｜尾場破例請林家謙做嘉賓 首度合唱未推出歌曲《瑪利晚安了》(有片)

台灣歌手林宥嘉(Yoga Lin)昨晚(30日)在紅館舉行《idol2023 世界巡迴演唱會》香港站尾場，Yoga打破「Idol 巡唱」沒有嘉賓的慣例，請來好友林家謙擔任嘉賓，兩人更合唱了首次公開演唱的《瑪利晚安了》。相隔4年再來港開騷，林宥嘉指由於演唱會團隊是香港人，感覺猶如「返主場」般興奮，半說笑指希望每年夏天都能在香港開個人騷，他透露在過去幾年腸胃曾遇大病，食不下嚥，但在谷底是嘗試寫感恩日記，漸漸學習「Be Thankful」的心態，同時也明白分擔的重要。尾場有Collar成員Winka和芯駖、魏浚笙、馬天佑和黃妍、鄧小巧入場支持。

合唱廣東話版《脆弱一分鐘》 演唱會以「IDOL」命名，分四4個章節，以「D, doubt疑惑」開始，繼而探索「L, life生命」，探問「I, 我是誰」，最後以「H, hero英雄」作結。為盡量表達完整訊息，向來沒有請嘉賓上台表演，尾場他分享對人生意義的感悟，「我要跟大家分享好重要的事情—分擔，互相分擔，和你伴侶、和你的朋友、你的兄弟，今天我要和你分享分擔的重要。」繼而家謙彈著鋼琴從升降台登場，全場興奮尖叫，Yoga早前接受本報訪問時曾透露，或會演唱從未發布的廣東話歌，原來正是暫未推出的《瑪利晚安了》(普通話版《脆弱一分鐘》)，兩人藉今次機會首度公開獻唱廣東話版本，Yoga指自己一直未敢再以廣東話錄唱《瑪利晚安了》，請家謙可自己錄唱，但家謙卻表示，「不會啊，這歌無論是國語或廣東話，都是屬於林宥嘉的。」既然如此，Yoga就提議合唱一人唱半首最適合。Yoga又大讚家謙溫柔又謙虛，同時又能與玩Hip Hop的Tyson Yoshi非常老友，更笑言若他們兩人Hip Hop一番，自己可趁機會脫衣除衫騷肌。

驚喜送朱古力 喻意祝福鼓勵 兩人在唱第二首歌《飛》之前，林家謙主動提及去年首開紅館騷，Yoga以視像方式擔任嘉賓，並透露曾感壓力很大，感謝Yoga在電話中的鼓勵，他更準備了一份神秘禮物「朱古力」送給Yoga，盒底寫著，「Dear Yoga, 謝謝你的鼓勵，祝福你」，盒上更寫了對Yoga的鼓勵說話，家謙表示，「朱古力用普通話翻譯過來就是『祝鼓勵』嘛：」對於家謙爛gag式祝福，Yoga照單全收，以廣東話回應：「你睇吓好鬼馬！」在尾場觀眾的尖叫歡呼聲下，Yoga唱快歌環節時high爆，在台上左至右來回奔走，又做掌上握和sit up，全場情緒高漲。