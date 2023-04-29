林宥嘉演唱會｜紅館騷開鑼改歌詞冧香港歌迷 同笑、同哭唱足三小時

林宥嘉相隔4年再來港開騷，昨晚展開一連三場的紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》，除了林宥嘉的家人前來支持外，林家謙、鄧小巧、馮允謙、「折骨Ben」趙祥誠等亦有捧場。

林宥嘉為呈現是次個唱的視覺效果，事前呼籲歌迷切勿攜帶發光應援物到場，大會則派發寫有「Only love can overflow black holes」的旗仔，林宥嘉於晚上8時半前登場，先以結他自彈自唱《一點點》揭開序幕。林宥嘉全晚不時講廣東話跟歌迷互動，自言闊別年導致廣東話明顯退步，又指台下的父母因聽不懂廣東話，他可有藉口講多點普通話。林宥嘉希望今次演出可與觀眾同笑、同哭，除首次公開唱新歌《我不是神，我只是平凡卻直拗愛著你的人》，當然粉不了多首代表作，唱至Wyman黃偉文填詞的《自然醒》，他走近台邊，並拿起粉絲的搵機High爆自拍，全場更企起身大合唱。

唱至Encore，林宥嘉跟幾位樂手演繹一連串作品，其間有男歌迷大叫他「脫」，林宥嘉聽到後也笑笑口多謝大家欣賞其Boby，並順便宣傳為《我不是神，我只是平凡卻直拗愛著你的人》拍攝的曬肌MV。當尾聲唱出首本名曲《說謊》時，他更特別改歌詞冧港迷，大唱「我好久沒來香港」、「我有多開心見到你們」等，之後更再三表示：「我愛你哋」，歌迷情緒高漲，林宥嘉兩度Encore大玩即場點唱，不僅唱出林家謙、Wyman為他炮製的廣東歌《壞與更壞》，最後以《少女》一曲為紅館騷頭場劃上句號，整晚唱足三小時，十分落力！