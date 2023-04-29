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娛樂
2023-04-29 14:19:04

林宥嘉演唱會｜紅館騷開鑼改歌詞冧香港歌迷 同笑、同哭唱足三小時

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林宥嘉相隔4年再來港開騷，昨晚展開一連三場的紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》，除了林宥嘉的家人前來支持外，林家謙、鄧小巧、馮允謙、「折骨Ben」趙祥誠等亦有捧場。

林家謙、鄧小巧亦有捧場。 林宥嘉唱出林家謙為他炮製的廣東歌《壞與更壞》。 馮允謙 「折骨Ben」趙祥誠 林宥嘉紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》頭場。

林宥嘉為呈現是次個唱的視覺效果，事前呼籲歌迷切勿攜帶發光應援物到場，大會則派發寫有「Only love can overflow black holes」的旗仔，林宥嘉於晚上8時半前登場，先以結他自彈自唱《一點點》揭開序幕。林宥嘉全晚不時講廣東話跟歌迷互動，自言闊別年導致廣東話明顯退步，又指台下的父母因聽不懂廣東話，他可有藉口講多點普通話。林宥嘉希望今次演出可與觀眾同笑、同哭，除首次公開唱新歌《我不是神，我只是平凡卻直拗愛著你的人》，當然粉不了多首代表作，唱至Wyman黃偉文填詞的《自然醒》，他走近台邊，並拿起粉絲的搵機High爆自拍，全場更企起身大合唱。

林宥嘉紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》頭場。 林宥嘉紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》頭場。 林宥嘉紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》頭場。 林宥嘉紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》頭場。 林宥嘉紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》頭場。 林宥嘉紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》頭場。 林宥嘉紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》頭場。

唱至Encore，林宥嘉跟幾位樂手演繹一連串作品，其間有男歌迷大叫他「脫」，林宥嘉聽到後也笑笑口多謝大家欣賞其Boby，並順便宣傳為《我不是神，我只是平凡卻直拗愛著你的人》拍攝的曬肌MV。當尾聲唱出首本名曲《說謊》時，他更特別改歌詞冧港迷，大唱「我好久沒來香港」、「我有多開心見到你們」等，之後更再三表示：「我愛你哋」，歌迷情緒高漲，林宥嘉兩度Encore大玩即場點唱，不僅唱出林家謙、Wyman為他炮製的廣東歌《壞與更壞》，最後以《少女》一曲為紅館騷頭場劃上句號，整晚唱足三小時，十分落力！

林宥嘉紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》頭場相片

林宥嘉紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》頭場。 林宥嘉紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》頭場。 林宥嘉紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》頭場。 林宥嘉紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》頭場。 林宥嘉紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》頭場。 林宥嘉紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》頭場。 林宥嘉紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》頭場。 林宥嘉紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》頭場。 林宥嘉紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》頭場。
林宥嘉開一連三場的紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》。 林宥嘉開一連三場的紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》。 林宥嘉開一連三場的紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》。 林宥嘉開一連三場的紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》。 林宥嘉開一連三場的紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》。 林宥嘉紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》頭場。 林宥嘉紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》頭場。 林宥嘉紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》頭場。 林宥嘉紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》頭場。 林宥嘉紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》頭場。 林宥嘉紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》頭場。 林宥嘉紅館演唱會《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》頭場。
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