林宥嘉澳門個唱全家撐場 向老婆媽媽輪住示愛

林宥嘉澳一連兩日澳門個唱《idol 2023 世界巡迴演唱會》澳門站於上周圓滿結束。宥嘉攜同老婆仔女，媽媽一起到澳門支持，連續兩晚都向老婆示愛，又向媽媽大叫 : 我愛你，甜蜜溫暖。而歌迷當然就是跟他一齊喊一齊笑，除了大合唱外，並且不停慫恿他「脫掉」非常瘋狂。兩場演唱會後甚至驚喜宣布下月一日發行新歌，讓歌迷驚呼連連！ 宥嘉演唱新一輪巡演中新增的《我不是神，我只是平凡卻直拗愛著你的人》，以及尚未正式發行錄音室版本的《白》和《懲罰》，台上以廣東話打招呼，並笑言能與歌迷同笑同喊是種幸福。

點歌環節 有求必應 他在演唱會中演繹廿多首歌曲，快歌部份，全場觀眾站立，隨着勁歌熱舞一番，前排眾多歌迷甚至興奮衝到台前。寵粉的他，在演唱當中加入歌環節與歌迷互動，不少歌迷早有準備大型紙牌點歌，亦有歌迷臨場打開電腦，打入歌名展示給宥嘉看，而宥嘉有求必應，幾乎所有舉牌要求點歌都唱了，尾場更加碼安歌清唱了《擁有》讓澳門觀眾滿載而歸。 演繹完《巨人的肩膀》後，他向歌迷分享：「這首歌前面的聲音是我第一次陪我老婆進入產房，生第一個小朋友時侯錄的聲音，我非常非常開心，也是個很難得的機會，這次演唱會，我的太太跟我兩個小孩有來看，我的媽媽們也都有來看，這是我的女兒第一次看爸爸的演唱會。」他提到，原來當孩子剛生出來的時候，醫院裡的護士會算他們的手指頭，並且測他們的聽力是否正常，這讓當時第一次當爸爸的宥嘉，學到原來很多看似平凡的東西，不是每個人都能擁有，要好好感謝。

