林宥嘉紅磡個唱門票下周二發售 愛妻丁文琪復出簽約做同門藝人

三年沒見香港歌迷，林宥嘉十分期待，更以廣東話錄了影片給香港歌迷，片中他特意用廣東話打招呼：「大家好，我係林宥嘉。」之後再轉Channel用回普通話講：「好久不見了，4月28號到30號，我將會在紅磡體育館，將近三年演唱會停下來期間，我經歷一些挑戰，有很多的收獲，非常的感謝。今次香港為首站，我其實很期待，我將用全新眼光來演繹和表達這個演唱會，並且會加入我第六張專輯的新歌，期待跟每一位香港朋友見面。」最後再以廣東話說：「好耐冇見，有啲掛住你喎~」甜度超標。林宥嘉又興奮表示:「在家練習時，我就很期待在現場唱這首新歌，希望大家可以聽着這首新歌，感受我們的用心和美妙的安排。」

老婆重新投入工作

此外，一直只送不賣的專屬應援旗，也將呼應全新主題推出新版本。林宥嘉忙碌開騷，面對如此高強度的工作壓力，他在溫哥華首站就不小心感冒了，透過拍攝VLOG為自己加油打氣，成功度過難關。宥嘉又分享三個養身小秘訣，原來他在演出前，為了保持最佳狀態，需要補充大量的蛋白質和避免吃大量的蔬菜造成腸胃不適，因此都會準備碗豆高蛋白粉和食用級小蘇打粉，確保蛋白質攝取充足，不會因為纖維不足而影響體力。且為了克服時差問題，他也會在前往下個城市之前，提前一天調整作息，讓自己不受時差影響。他笑說:「因為過去有身體出狀況的時候，讓我學習到很多經驗，現在好像變成武器一樣，知道怎麼照顧自己的身體。」不過，由於這次的歐美行程十分緊湊，林宥嘉無法帶老婆和孩子一起同行，他坦言:「非常想念小孩和老婆，很想要好好的抱抱孩子。」

宥嘉老婆丁文琪 (KiKi)，為此特別在巡演尾聲飛往倫敦和他會合，兩人把握空檔為小孩挑選禮物。巡演期間宥嘉又公布了與老婆丁文琪KiKi成為同事，簽約同一間經理人公司的好消息，之前老婆重新投入工作，拍攝新照片，接受訪問，宥嘉都抽時間陪伴在場，更忍不住稱讚KiKi真的非常上鏡。他說 : 「是非常特別的經驗，很少有機會以探班的方式在工作現場。」想起兩人截然不同的出道方式，一個是路邊被發掘，一個是參加選秀比賽，也不忘說到時時提醒自己，讓自己重新意識到，每一個人都是很不同，而且都是有各自的美好的。