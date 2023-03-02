林宥嘉4月踏紅館舞台開騷三場 籲歌迷勿帶燈牌螢光棒應援

林宥嘉等待近四年終宣布來港開騷，「idol世界巡迴演唱會香港站」已定4月28至30日於紅館演出三場，亦於3月13至15日優先訂票，票價分為港元$980、$680及$380三種。

全黑體驗演唱會概念

林宥嘉的世界巡迴演唱會挑選了香港作為亞洲區首站，讓「idol」重新啟動，而他剛完成多場美加及正在歐洲巡演，今次會以2019年的idol演唱會作延續，轉化升華到用「愛」為新概念，據知很多進場歌迷都被延續篇所感動，邊看邊哭好幾次，亦有人說真的填補了心的黑洞，永留美好回憶。 啟動前，宥嘉主動向歌迷宣布，今次概念會以「Love is bigger, even than black holes」為題，林宥嘉說：「我或許質疑自己，我或許需要更多答案來填補虛空。直到我發現，唯有愛能滿溢出黑洞。愛比這世上一切你我所能想到的更巨大。所以，今次演出，我期待這不只是一場演唱會，台上台下的每一個人，從開始的期待緊張，到每一場的結束，會感到心是滿的。我甚至期待：這不只是一個晚上的事，甚至當中有些甚麼，會在我們往後的日子能浮現而且覺得真好！」他又貼心提醒大家，為了每位觀眾可共同體驗演唱會的概念及貼近最好的觀賞，觀眾演唱會時不要使用會發光的應援物品，例如螢光棒、發光燈牌，盡量保持全黑。至於4月的香港站，林宥嘉除了加入新概念之外，亦會再新增收錄在第6張專輯的新歌。