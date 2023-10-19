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娛樂
2023-10-19 21:46:47

林家棟否認加盟無綫 純屬傳聞︰問都冇問過我 (有片)

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林家棟對被指成為無綫高層一事感到一頭霧水。

林家棟今日與與導演李子俊、監製鄭保瑞到商場出席《第八個嫌疑人》首映，他被問到是否加盟無綫一事，他直言自己也聽到傳聞，收到記者的訊息時也一頭霧水，「我收到好多風，我都未證實到喎！問都冇問過我，我都唔知點答！」

林家棟表示自已愛演藝工作，但最著重可以發揮，不排除任何合作，但加盟無綫一事只屬傳聞。他說︰「傳就傳咗好多，係未作實，我都收到好多風，啲人係咁問我，我都「吓？吓吓？」呢個係傳聞！(係傾緊未落實？)唔係！有人吹俾我聽，我只係聽嗰個，係問咋，問就冇問過我，呢段時間我都唔知點答！」他續除了電視台，自己喜歡從事演藝事業，如天下一電影公司也有找他合作，他不排除任何可能性，最重要可以發揮到自己，更特別愛在電影及劇本上的創作可以有發揮。

(左起)編劇周汶儒、李子俊導演、鄭保瑞監製、林家棟。

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家棟：最緊要同自己交代

問到恨不恨回無綫工作，他說︰「無話恨唔恨，反而問自己入行咁多年，我自己想做咩，要交出咩成績表，就緊要同自己交代。」提到DJ郭志仁講到他會回無綫，他說︰「呢啲係需要時間去證實，講咩都冇用。」對於會否考慮回無綫從事涉及行政工作，他說︰「係兩個課題，一個係返個機構，一個係做行政，我去郵局都可以做行政。我自己喺公司都有管自己嘢，都有自己同事，我都有少少經驗，但係唔係一定要去個機構呢？我就唔會一定講『得㗎！得㗎！』，我唔敢講囉。」

談到曾志偉表示做高層要定時定候工作，表示很累，家棟認為不是一個很好的比喻︰「鄭保瑞都做96小時，基本上你鍾意電影，anytime都冇問題，只要你鍾意！」

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