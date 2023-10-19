林家棟否認加盟無綫 純屬傳聞︰問都冇問過我 (有片)

林家棟今日與與導演李子俊、監製鄭保瑞到商場出席《第八個嫌疑人》首映，他被問到是否加盟無綫一事，他直言自己也聽到傳聞，收到記者的訊息時也一頭霧水，「我收到好多風，我都未證實到喎！問都冇問過我，我都唔知點答！」

林家棟表示自已愛演藝工作，但最著重可以發揮，不排除任何合作，但加盟無綫一事只屬傳聞。他說︰「傳就傳咗好多，係未作實，我都收到好多風，啲人係咁問我，我都「吓？吓吓？」呢個係傳聞！(係傾緊未落實？)唔係！有人吹俾我聽，我只係聽嗰個，係問咋，問就冇問過我，呢段時間我都唔知點答！」他續除了電視台，自己喜歡從事演藝事業，如天下一電影公司也有找他合作，他不排除任何可能性，最重要可以發揮到自己，更特別愛在電影及劇本上的創作可以有發揮。