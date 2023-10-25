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娛樂
2023-10-25 14:01:28

林家謙倫敦個唱為移英港人選唱《One Way》 完騷於地鐵月台跳唱《特倫斯夢遊仙境》(有片)

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林家謙英國倫敦O2 Arena舉行僅此一場的《L*underground 林家謙演唱會》。

林家謙英國倫敦O2 Arena舉行僅此一場的《L*underground 林家謙演唱會》。

林家謙於英國倫敦O2 Arena舉行的L*underground 林家謙演唱會》已於日前(22日)圓滿結束，移民英國的黃偉文、好友Serrini，以及他的家人及移民海外的親友家人均有前去棒場。家謙特地為倫敦演唱會的觀眾演唱寫給艾粒的《One Way》，「特別係好多好有勇氣冇買回程機票的你哋，所以我之前澳門死都唔肯唱，唱咗就冇咗作用。」他感激這次演唱會讓他有機會跟已移民的親戚re-u，並寄語，「無論漂流喺世界邊個角落、邊一個地市都好，我都希望大家可以喺你嗰一片天空下，繼續追尋你所嚮往嘅生活，繼續好好carry on。」

林家謙於英國倫敦O2 Arena舉行僅此一場的《L*underground 林家謙演唱會》 林家謙於英國倫敦O2 Arena舉行僅此一場的《L*underground 林家謙演唱會》 林家謙於英國倫敦O2 Arena舉行僅此一場的《L*underground 林家謙演唱會》 林家謙於英國倫敦O2 Arena舉行僅此一場的《L*underground 林家謙演唱會》 林家謙於倫敦開騷演唱《想創》時，一度哽咽。

哽咽唱《想創》 為黃偉文選唱《重陽》

首次登錄倫敦，演唱會由頭到尾觀眾反應熱烈，令林家謙非常感動，網上視頻中看到他唱到《想創》時，有點哽咽，是次為倫敦的觀眾，他特別唱了《One Way》及因演出當日時近重陽節，他又揀了《重陽》一曲，讓黃偉文也感動不矣。Wyman看騷後網上貼合照，寫道， 「無人知道雙子座 難道喜歡處女座， 在O2空中的這一秒，其實係有史以來第一張合照....」又指7月時收到家謙邀請睇騷，當知道是重陽前一日，即問家謙：「咁你會唔會唱……」當時家謙指要同導演研究，結果這晚家謙真的唱了《重陽》，令他十分感動，因為這是他自己的私房歌，有特別感情，所以特別想作曲的「生父(林家謙)」唱一次，為他圓夢。

林家謙在倫敦地鐵站跳唱《特倫斯夢遊仙境》，表現雀躍。 林家謙在倫敦地鐵站跳唱《特倫斯夢遊仙境》，表現雀躍。 林家謙在倫敦地鐵站跳唱《特倫斯夢遊仙境》，網民要求在金鐘站重演。(截圖) 林家謙在倫敦地鐵站跳唱《特倫斯夢遊仙境》，表現雀躍。 林家謙在倫敦地鐵站跳唱《特倫斯夢遊仙境》，張敬軒、陳蕾等好友留言。 林家謙在倫敦地鐵站跳唱《特倫斯夢遊仙境》，網民紛紛留言。

鈣質舞王大進化  強烈要求香港重演

由於倫敦演唱會僅此一場，家謙先後兩次encore唱出《邊一個發明了Encore》、《時光倒流一句話》，並清唱《壞與更壞》為個唱畫上圓滿句號，但家謙似乎意猶未盡，他昨晚在IG上載一段在倫敦月台跳唱《特倫斯夢遊仙境》，寫道，「O2真係唔可以OT，唯有喺出面站月台唱多隻」並hashtag只要你不尷尬，家謙跳得相當投入，表現鬼馬活潑。張敬軒以白色心心emoji作回，陳蕾則留言，「都冇人…唔計啦」，家謙抵死回應：「可惜我是個人」，不少粉絲睇得好開心，紛紛留言，「條仔依家好放」、「由鈣質舞王進化成為自信跳唱歌手拋鑊u！」、「回港再唱一次」、「強烈要求去金鐘站跳多次thx」。相信家謙較難在香港的港鐡月台重演，倒不如強烈要求他與軒公在《張敬軒 x 林家謙 The Perfect Match》拉闊音樂會上一齊跳唱。

林家謙在抵達倫敦當日，已興奮打卡。 林家謙在抵達倫敦當日，已興奮打卡。 林家謙在倫敦O2場館內打卡。 林家謙於英國倫敦O2 Arena舉行僅此一場的《L*underground 林家謙演唱會》 林家謙於英國倫敦O2 Arena舉行僅此一場的《L*underground 林家謙演唱會》。 林家謙於英國倫敦O2 Arena舉行僅此一場的《L*underground 林家謙演唱會》。 林家謙於英國倫敦O2 Arena舉行僅此一場的《L*underground 林家謙演唱會》。 林家謙於英國倫敦O2 Arena舉行僅此一場的《L*underground 林家謙演唱會》。 林家謙於倫敦個唱特地選唱艾粒的《One Way》送給移英港人。

自認淆底

首次在倫敦開演唱會，家謙表現興奮，到步當日已在場館外打卡，在演唱會上，他自言估不到可站上O2的舞台，「我係掙扎咗好耐，猶豫咗好幾個月，因為開O2對我嚟講真係太遙不可及，自己有少少唔係太qualified，喺香港以外開一個大嘅場館，我覺得其實好難㗎，都淆底㗎，即係要掟壽包呀嘛，唔想。」

清楚自己的根 仍有重聚機會

遠道而來，家謙特地為倫敦觀眾選唱《One Way》，他指寫給艾粒的歌曲demo原名叫《Reunion》，他認為今次演唱會也是reunion 因為可跟移民英國的樂迷相聚，家謙坦言，「我自細對於移民冇乜大感覺也不陌生，因為我屋企過半嘅親戚，都去咗地球另一端生活，所以對我唔係生活嚟講，佢好似住喺九龍同新界咁樣囉，所以我唔覺得係一件大嘅事。」但長大才發現大家因某些原因搬往新環境生活，「有時我咁樣諗都會有少少感觸，明明喺度出世，點解要離開佢嘅土生之地、去同自己嘅親屬分離呢？後來發現其實都唔係乜天大事，就算去到邊度生活，我哋都好清楚自己嘅根其實喺邊度，所以我哋仍然有好多重聚機會。」

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