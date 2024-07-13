林家謙唱《冷戰》超驚喜 與鋼琴家張貝芝四手聯彈《特倫斯夢遊仙境 》

香港鋼琴演奏家、作曲家及編曲家張貝芝(Joyce Cheung)日前(11日)在香港大會堂音樂廳舉行Joyce Cheung 《Once in a Blue Moon 》音樂會，這個音樂會亦是《本地薑音樂節2024》的壓軸節目。音樂會全晚分為兩部份，前部份由Joyce聯同13位音樂家一同演釋《The Études》多首歌曲，而第二部份她則邀請了樂壇好友，包括衛蘭、岑寧兒、雲浩影及林家謙演釋多首重新編排的流行樂曲，林家謙以喃嘸低吟腔首次唱王菲的《冷戰》，並與Joyce四手聯彈Jazz remix版《特倫斯夢遊仙境 》，為觀眾帶來驚喜。最後Joyce 聯同Cloud、家謙與Yoyo，演繹重新編曲的Jazz版《Old MacDonald Had a Farm》，更被形容為「兒歌嘅最高境界」。

第一個出場的雲浩影(Cloud)帶來了《回憶半分鐘》及《MoonRiver》，Joyce形容Cloud為靚聲女公主，不過，Cloud 就話自己於陳輝揚x女聲合唱演出中，初次見Joyce嘅時候，已經好鍾意Joyce，更指Joyce是她心目中的女神。Yoyo則和Joyce帶來齊豫的成名作《橄欖樹 》及YoYo自家作品《Glow》；衛蘭則演繹了《This Is My Father’s World》(這是天父世界)。首次開金口的Joyce，獲不少觀眾大讚可出道做歌手。

被爆常改 Key 家謙 自認麻煩

談到選曲原因，Joyce問家謙：「你需唔需要講下，點解揀呢隻歌。」家謙答：「吓，唔係我揀，係我哥哥揀。」馬上引來全場大笑。Joyce謂：「咁算啦，不如我講下我對你第一印象。應該係一個嘅音樂會上，本來你首歌係C major，你就話想變D flat major 升一度，我本身彈嘅時候係全部白鍵好開心，但就係咁全部要變黑鍵，OK fine.....但試完一輪，你話我都係要番C major 。」家謙聽後也忍不住笑道：「吓，咁煩呀？哈哈。我都唔記得呢單嘢...」又引得全場大笑。Joyce 續謂：「第二次就係你個紅館show ，你突然就話我想中間嗰個sus chord (掛留和弦)變返做個 9 音，I love these things，我係好欣賞你對音樂嘅追求，可以去到呢個位。」家謙即刻謂：「好多謝你睇到我呢一面，好多人睇咗另外一面。」